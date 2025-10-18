Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 0 (CANLI): İnönü'de ilk düdük çaldı

Trendyol Süper Lig’de milli ara dönüşünde Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puan alarak, zirveye adım adım yaklaşmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Matej Hanousek, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Thalisson, Pedro Pereira, Franco Tongya, Oğulcan Ülgün, Dele Bashiru, Gökhan Gürbüz, Niang

RIDVAN YILMAZ SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta sol bekte görev yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk defa 11'de maça başladı. Sergen Yalçın, Çek futbolcu David Jurasek'in yerine sezon başında yeniden siyah-beyazlı takıma dahil olan Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi. Bu sezon sadece Göztepe maçında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez 11'de görev aldı.

CENGİZ ÜNDER İLK DEFA 11'DE

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ilk defa bir maça ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı. Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Ankara temsilcisine karşı mücadele eden deneyimli oyuncu, siyah-beyazlılarda bir gol kaydetti.

7 MAÇTA 13 PUAN

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6'ıncı sırada giriş yaptı. Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise 8 karşılaşmada bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak, 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14'üncü sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure, karşılaşmada forma giyemiyor.

UDUOKHAI KART CEZASI SINIRINDA

Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart gören Uduokhai, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE 4 SEZON SONRA İLK MAÇ

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı takım, Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda İstanbul'da rakibine 1-0 yenilirken, Ankara'da oynanan maçta 3-0 galip geldi. Gençlerbirliği, söz konusu sezonda ligi 20'nci sırada bitirmiş ve Süper Lig'e veda etmişti.