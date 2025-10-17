Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beşiktaş'ın yeni kaptanları kim oldu? Necip Uysal ve Mert Günok kaptanlığa veda etti

Beşiktaş'ın yeni kaptanları kim oldu? Necip Uysal ve Mert Günok kaptanlığa veda etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın yeni kaptanları kim oldu? Necip Uysal ve Mert Günok kaptanlığa veda etti
Beşiktaş, Necip Uysal, Mert Günok, Orkun Kökçü, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun aldığı ortak kararla takımın yeni kaptanları belirlendi. Necip Uysal ve Mert Günok kaptanlık görevine veda ederken, "Beşiktaş'ın yeni kaptanları kim oldu?" sorusu aramalarda öne çıktı. 

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe yeniden Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından önemli bir karar daha alındı. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun aldığı ortak kararla birlikte takımın yeni kaptanları belli oldu.

Necip Uysal ve Mert Günok kaptanlık görevinden alınırken, "Beşiktaş'ın yeni kaptanları kim oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş'ın yeni kaptanları kim oldu? Necip Uysal ve Mert Günok kaptanlığa veda etti - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Siyah-beyazlı kulüp, kaptan değişikliğiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Takımın eski kaptanları Necip Uysal ve Mert Günok'un görevlerine son verilirken, yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Beşiktaş'ın yeni kaptanları kim oldu? Necip Uysal ve Mert Günok kaptanlığa veda etti - 2. Resim

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş'ın yeni kaptanları kim oldu? Necip Uysal ve Mert Günok kaptanlığa veda etti - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu testi "temiz" çıkan İrem Derici'den ilk açıklama: Beton Derici’ye güvenin!Aydın'da tepki çeken manzara! Ücretli yemek almayan öğrenciler sokağa çıkartıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? - Haberler28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?Cengizhan Güngör kimdir? AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör'ün hayatı ve siyasi kariyeri - HaberlerCengizhan Güngör kimdir? AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör'ün hayatı ve siyasi kariyeriTaşacak Bu Deniz 2. bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? - HaberlerTaşacak Bu Deniz 2. bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek?Serkan Sağdıç kimdir? Oyuncu Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri - HaberlerSerkan Sağdıç kimdir? Oyuncu Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeriBeşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte eksik ve sakat oyuncular! - HaberlerBeşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte eksik ve sakat oyuncular!17 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildi - Haberler17 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildi
Sonraki Haber Yükleniyor...