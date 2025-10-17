Beşiktaş'ın yeni kaptanları kim oldu? Necip Uysal ve Mert Günok kaptanlığa veda etti

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe yeniden Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından önemli bir karar daha alındı. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun aldığı ortak kararla birlikte takımın yeni kaptanları belli oldu.

Necip Uysal ve Mert Günok kaptanlık görevinden alınırken, "Beşiktaş'ın yeni kaptanları kim oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Siyah-beyazlı kulüp, kaptan değişikliğiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Takımın eski kaptanları Necip Uysal ve Mert Günok'un görevlerine son verilirken, yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz."