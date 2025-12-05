İzmir'in Konak ilçesinde kötü koku şikayeti üzerine girilen bir daireden belediye ekipleri 4 kamyon dolusu çöp çıkardı. Alsancak Mahallesi’ndeki apartmanda yapılan incelemede evin kullanılamaz durumdaki eşya, plastik ve hurda ile dolu olduğu belirlendi. Atıkların tahliye edilmesinin ardından dairede kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alsancak Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü koku geldiği yönündeki şikayet üzerine bölgeye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Eve giden ekipler, daire içerisinde kullanılamaz durumda eşya, plastik ve hurda olduğunu gördü. Daireden 4 kamyon dolusu atık eşya ve çöp çıkarıldı, daha sonra evde temizlik çalışması yapıldı.

