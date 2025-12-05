Pantone 2026 yılının rengini açıkladı! Cloud Dancer Renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone, 2026 yılının rengini "Cloud Dancer" (PANTONE 11-4201) olarak belirlediğini açıkladı. Bu seçim, programın 1999'da başlamasından bu yana ilk kez bir beyaz tonunun "yılın rengi" olarak adlandırılmasıyla dikkat çekti.

"SADELİK İLE YENİLENME ARZUSUNA İŞARET EDİYOR" Pantone, "Cloud Dancer"ı, "sakin bir yansımanın değerini yeniden keşfeden bir toplumda yatıştırıcı bir etkinin sembolü olarak hizmet eden yüce bir beyaz" olarak tanımladı. Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, seçimin "insanların aradığı şeyi yansıttığını" ve sadelik ile yenilenme arzusuna işaret ettiğini vurguladı. Pressman, rengin "boş bir tuvale benzer şekilde, yeni bir başlangıç arzumuzu simgelediğini" ve "yeniliğe alan açarak yeni içgörülerin ve cesur fikirlerin ortaya çıkıp şekillenmesine" olanak tanıyacağını belirtti.



1999'DAN BERİ DEVAM EDİYOR Pantone'nun Yılın Rengi programı, 1999'dan bu yana her yıl küresel ruh halini ve kültürü tanımlaması beklenen bir renk tonu seçiyor. Bu renk, dünya çapında bir tahmin işlevi görerek tüketicilerin satın aldığı, giydiği ürünleri etkiliyor ve moda, tasarım ve yaşam tarzı trendlerine bir gönderme yapıyor.



Renk, açıklandığı an itibarıyla, "küresel bir ün" kazanıyor. "Cloud Dancer"ın 2026'da akıllı telefonlar, defiler, mobilya ve iç mimari tasarımları ginbi birçok sektör ve alanda yer alması bekleniyor.

Diğer taraftan, beyaz bir ton ilk olsa da, Pantone daha önce de huzuru teşvik eden ve stresi azaltan renkler seçmişti: 2024: Peach Fuzz, "insanın kendisini ve başkalarını besleme" arzusunu ifade etmek için.

2011: Honeysuckle (kırmızımsı bir pembe), "ruhu canlandırmak ve güven aşılamak" amacıyla.

2010: Turquoise, "günlük sıkıntılardan rahatlatıcı bir kaçış" sağlamak için.

SEÇİM SÜRECİ GİZLİLİĞİNİ KORUYOR Pantone'un renk uzmanlarının yıllık rengi seçme yöntemi, "yüksek konseptli bir göster-anlatın kültürel antropoloji semineriyle birleşimi" olarak tanımlanan, sıkı korunan bir sır olarak kalmaya devam ediyor.



Pressman, kararın tek bir toplantıda alınmadığını, farklı geçmişlere sahip Pantone Renk Enstitüsü üyelerinin yıl boyunca tasarım ve renk trendlerini analiz edip tahmin ettiğini açıklıyor.

Son olarak Pressman, programın asıl amacının belirli bir rengi zorla kabul ettirmek değil, "şirketlerin ve tüketicilerin rengin sahip olabileceği gücü daha iyi anlamalarına yardımcı olmak" olduğunu belirtiyor.

