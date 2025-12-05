Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı! YDS sonuçlarına nereden bakılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav 2025-YDS/2) sonuçları açıklandı. Peki, YDS sonuçlarına nereden bakılır? İşte tüm ayrıntılar...
Adaular uzun süredir, 16 Kasım 2025’te gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2 – İngilizce) sonuçlarını bekliyordu.
5 Aralık 2025 Cuma günü ÖSYM'nin paylaştığı duyuruyla beraber heyecanlı bekleyiş sona erdi.
YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
ÖSYM YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
YDS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
YDS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresine T.C kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapması zorunludur. Sonuç ekranında adaylar, YDS sınav sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilecekler.