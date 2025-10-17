Cengizhan Güngör kimdir? AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör'ün hayatı ve siyasi kariyeri

AK Parti'de bir süredir merakla beklenen Muğla İl Başkanlığı ataması 17 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan istişareler neticesinde Cengizhan Güngör'ü AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevine getirdi. Peki, Cengizhan Güngör kimdir? İşte AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör'ün hayatı ve siyasi kariyeri.

CENGİZHAN GÜNGÖR KİMDİR?

Cengizhan Güngör, 1989 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Lise öğrenimine ABD’de Hiawatha High School’da başlayıp Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Güngör, 2008 yılında Florida Üniversitesi’nde Gıda Ekonomisi üzerine lisans eğitimi aldı.

2014 yılında süt ve süt ürünleri üretimi yapan aile şirketlerinde iş hayatına başlayan Cengizhan Güngör, halen yönetici olarak görevine devam ediyor.

Siyasi hayatına 2014 yılında AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek adım atan Cengizhan Güngör, aynı yıl içinde AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Güngör, 2016 yılında AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde de bulundu.