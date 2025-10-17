Öcalan 'umut hakkı' istedi, AK Parti'den ilk açıklama geldi: Kanunlarımızda yok!

Geçtiğimiz yıl ekim ayında MHP lideri Devlet Bahçeli, Öcalan’a örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı.

Bu gelişme ülke gündeminde yankı uyandırırken Öcalan da terör örgütü PKK'ya çağrı yapmıştı, örgüt de silah bırakma töreni düzenleyerek bu çağrıya olumlu karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımlarından biri de TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu.

ÖCALAN: UMUT İLKESİ DEVLETİN ATMASI GEREKEN BİR ADIM

Gelişmeler dikkatle takip edilirken bugün Öcalan'ın avukatları, İmralı'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Öcalan'ın 'umut hakkı' değerlendirmesine yer verilen açıklamada; "Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; ‘Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor.’ diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır" denildi.

AK PARTİ'DEN 'UMUT HAKKI' AÇIKLAMASI: KANUNLARIMIZDA YOK!

Bu açıklama gündem olurken AK Parti kanadından konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Umut hakkının sorulması üzerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bizim kanunlarımızda umut hakkı yok. Bizim kanunlarımızda koşullu salıverme şartları vardır, ceza ertelemesi vardır. Bizim temel hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ YÜRÜYÜŞ YAPACAK

Diğer yandan DEM Parti'den yapılan açıklamada ise Öcalan'ın salıverilmesi amacıyla yürüyüş düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebiyle Gençlik Meclisimizin de içerisinde yer aldığı gençlik örgütleri tarafından Amed’de yürüyüş gerçekleştirilecektir. 18 Ekim Cumartesi saat 17:00’de Alipınar Köprüsü’nden Ben û Sen Burcu’na yapılacak yürüyüşe başta gençler olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Öcalan’ın özgür çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalıdır."