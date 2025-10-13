Bülent Arınç'tan sürpriz çıkış: Gönüllü yoksa İmralı'ya gider, Öcalan'la görüşürüm

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Öcalan, terör örgütü PKK ve uzantılarına silah bırakma çağrısı yapmış ve örgüt de bunu kabul ettiğini duyurmuştu.

KOMİSYON ÖCALAN'I DİNLEYECEK Mİ?

Sürecin TBMM'deki ayağında ise Numan Kurtulmuş liderliğinde Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Komisyon birçok alandan önemli isimleri dinlerken, bazı çevreler tarafından Öcalan'ın da dinlenmesi gerektiği söylemleri gün yüzüne çıktı.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken TV5'e röportaj veren Bülent Arınç, sosyal medya hesabından da konu başlıklarını değerlendirdi.

İlgili Haber İBB operasyonuyla ilgili iddia gündem oldu! Mehmet Şimşek cephesinden jet yalanlama

"GEREKİRSE ÖCALAN'LA BEN GÖRÜŞÜRÜM"

Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gidebileceğini ilan eden Arınç, "Risk alınmazsa başarı da gelmez. Başarı için risk almak gerekir.

Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm. Görüşmenin tüm detaylarını da ister Meclis Komisyonu’yla, ister kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşırım. Çünkü bu ülke, susarak değil; konuşarak, yüzleşerek, çözerek büyüyecek." dedi.

Bülent Arınç

"AF DÜZENLEMESİ İNSANİ BİR ZORUNLULUKTUR"

Arınç'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Türkiye’de gündem hızla değişiyor. Ancak bazı meseleler var ki, bunları çözmeden gerçek bir toplumsal barışa ulaşmamız mümkün değil. Ben, bu tür derin sorunların üstesinden gelebilmemiz için somut, cesur ve hızlı adımların atılması gerektiğine inanıyorum.

Örneğin, genel af konusunda yıllardır dile getirdiğim gibi: Yargıdaki hak ihlallerini, toplumsal huzursuzluğu ve cezaevlerindeki tıkanıklığı giderebilecek tek adım, kapsamı belirli, adil bir genel af düzenlemesidir. Bu, sadece hukukî değil, insanî bir zorunluluktur. Çünkü adaletin geciktiği yerde devletin merhameti konuşmalıdır.

UMUT HAKKI DEĞERLENDİRMESİ...

Bununla bağlantılı olarak, Umut Hakkı konusu da uluslararası hukukta önemli bir ilkedir. Bu kavram, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarıyla ortaya konmuş olup, ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilen kişilere belli bir süre sonunda yeniden değerlendirilme imkânı tanınmasını öngörür.

Uygulama, suçun niteliğine bakılmaksızın, tüm müebbet hapis mahkûmları için geçerli bir çerçeve tanımlar. Dolayısıyla bu konu, bireylerin affı veya aklanması değil; devletin kendi hukuk düzeni içinde evrensel standartlarla uyumlu hareket etmesi meselesidir.

Bu kapsamda, Öcalan da diğer müebbet hapis mahkûmları gibi bu hak kategorisi içinde değerlendirilebilir. Aynı şekilde, yıllardır çözülemeyen terör meselesinin kalıcı çözümü için de gerçek bir diyalog ve cesaret gereklidir.

"ÖCALAN DOĞRUDAN DİNLENMELİDİR"

Programda da ifade ettim: Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oluşturduğu komisyon, süreci sağlıklı yürütmek istiyorsa, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da doğrudan dinlenmesi gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bu konudaki cesur çıkışına ben de katılıyorum. Bugün hâlâ PKK üzerindeki fiili etki alanı devam eden bir figürle konuşmadan, sadece onun açıklamalarına dolaylı biçimde atıf yaparak ilerleme kaydedemeyiz. Doğrudan konuşmak, dinlemek ve bunun sonucunu şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmak gerekir.

Kaçınmak, görmezden gelmek, “duymadım” demek çözüm getirmez. Bu görüşme, sürecin ahlaki ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kurumların nezaretinde yapılmalıdır.

"ZİYARETİ VEKİLLER VE SİYASİ PARTİLERDEN BİRER TEMSİLCİ YAPABİLİR"

Röportajda da belirttiğim üzere, bu ziyaretin milletvekillerinin siyasi partilerden birer temsilci olacak şekilde yapılması mümkündür. Eğer milletvekillerinin bu ziyareti uygun görülmüyorsa, bu durumda toplumun her kesimi tarafından saygı gören, objektifliğiyle tanınan, geçmişte devlet hizmetinde bulunmuş veya akademik itibar sahibi kişiler görevlendirilebilir. Bu insanlar, devlet adamlığı vasfına sahip olmalı, geçmişteki çalışmalarıyla güven kazanmış olmalıdır. Çünkü barışın dili, inandırıcılıkla başlar."