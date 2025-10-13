Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Garsonluktan örgüt liderliğine! Onur Yılmaz ve çetesi, borsada küçük yatırımcıyı böyle kandırmış

Garsonluktan örgüt liderliğine! Onur Yılmaz ve çetesi, borsada küçük yatırımcıyı böyle kandırmış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Garsonluktan örgüt liderliğine! Onur Yılmaz ve çetesi, borsada küçük yatırımcıyı böyle kandırmış
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada manipülasyon soruşturmasında tutuklanan Onur Yılmaz'ın garsonluktan örgüt liderliğine uzanan hikayesi ortaya çıktı. Yılmaz ve örgüt üyelerinin çeşitli platformlardan küçük yatırımcıyı bir hisseye yönlendirdiği, o arada da kendi hisselerini satarak 73 milyon lira menfaat elde ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz nisan ayında borsa manipülasyonlarına ilişkin operasyonlar düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Onur Yılmaz'ın da aralarında olduğu 12 kişi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı. 

MANİPÜLASYON TAKTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre örgüt lideri olduğu düşünülen Yılmaz ile örgüt üyelerinden Murat Güler'in soruşturma itirafçı olduğu öğrenildi. Bu kapsamda Yılmaz ve ekibinin; borsada işlem gören Marka Yatırım Holding Anonim şirketine ait 'Marka' hissesinde 2 Mart 2023-14 Nisan 2023 tarihleri arasında manipülasyon yaptığı saptandı. Mart'ta 4.00 değerinde olan hisse 14 Nisan'a kadar olan sürede yüzde 596 yükselerek 28.92'ye kadar çıkarıldı.

KÜÇÜK YATIRICIMCIYI KANDIRIP 73 MİLYON MENFAAT KAZANDILAR

Ekibin 'onylm29' isimli X hesabından ve 'Onur Endeksi' adlı Telegram hesabı üzerinden 'Marka' hissesini pazarlayarak küçük yatırımcının almasını sağladığı ortaya çıktı. Örgüt bu süreçte kendi hisselerin satışını yaparak 73 milyon 217 bin liralık bir menfaat elde ettiği belirtildi.

Garsonluktan örgüt liderliğine! Onur Yılmaz ve çetesi, borsa küçük yatırımcıyı böyle kandırmış - 1. Resim
Onur Yılmaz

PATRONLA ANLAŞTIKLARI İDDİASI 

İtirafçılardan Murat Güler de "Telegram'dan küçük yatırımcılara hisse aldırıldı. Onur sattırıyordu malı, sonra komisyon getiriyordu. Arabaların bagajları her gün para doluyordu. Bu arada hisse 12 lira fiyata ulaştı. Patron 12 lira fiyattan elindeki bütün hisselerini sattı ve yaklaşık 30 milyon lira para kazandı.Patron bütün malı bize sattı gitti" dedi.

Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ise ifadesinde iddialar için "iftira" dedi.

Garsonluktan örgüt liderliğine! Onur Yılmaz ve çetesi, borsa küçük yatırımcıyı böyle kandırmış - 2. Resim
Mine Tozlu Biçer

GARSONLUK YAPIYORMUŞ

Öte yandan Yılmaz'ın 2021'de kayınpederinin Ankara Gölbaşı'ndaki lokantasında garsonluğa başladığı ve bu süreçte borsaya merak saldığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet burs başvuru ekranı açıldıRonaldo'nun kâbus gecesi: Volkan Demirel detayı dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
25 ilde 'siber suç' operasyonu! 274 şüpheli yakalandı - Gündem25 ilde 'siber suç' operasyonu! 274 şüpheli yakalandıSıcaklık düşüyor, kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı - GündemSıcaklık düşüyor, kar ve sağanak geliyorAnkaralılar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı - GündemAnkaralılar dikkat! Trafiğe kapanan yollar belli olduDiyarbakır merkezli 12 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var - GündemDiyarbakır merkezli 12 ilde dev operasyon! Gözaltılar varErdoğan: Gazze'de işimiz yeni başlıyor - GündemErdoğan: Gazze'de işimiz yeni başlıyorKütahya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürüyor - GündemKütahya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...