Garsonluktan örgüt liderliğine! Onur Yılmaz ve çetesi, borsada küçük yatırımcıyı böyle kandırmış

Geçtiğimiz nisan ayında borsa manipülasyonlarına ilişkin operasyonlar düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Onur Yılmaz'ın da aralarında olduğu 12 kişi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

MANİPÜLASYON TAKTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre örgüt lideri olduğu düşünülen Yılmaz ile örgüt üyelerinden Murat Güler'in soruşturma itirafçı olduğu öğrenildi. Bu kapsamda Yılmaz ve ekibinin; borsada işlem gören Marka Yatırım Holding Anonim şirketine ait 'Marka' hissesinde 2 Mart 2023-14 Nisan 2023 tarihleri arasında manipülasyon yaptığı saptandı. Mart'ta 4.00 değerinde olan hisse 14 Nisan'a kadar olan sürede yüzde 596 yükselerek 28.92'ye kadar çıkarıldı.

KÜÇÜK YATIRICIMCIYI KANDIRIP 73 MİLYON MENFAAT KAZANDILAR

Ekibin 'onylm29' isimli X hesabından ve 'Onur Endeksi' adlı Telegram hesabı üzerinden 'Marka' hissesini pazarlayarak küçük yatırımcının almasını sağladığı ortaya çıktı. Örgüt bu süreçte kendi hisselerin satışını yaparak 73 milyon 217 bin liralık bir menfaat elde ettiği belirtildi.

Onur Yılmaz

PATRONLA ANLAŞTIKLARI İDDİASI

İtirafçılardan Murat Güler de "Telegram'dan küçük yatırımcılara hisse aldırıldı. Onur sattırıyordu malı, sonra komisyon getiriyordu. Arabaların bagajları her gün para doluyordu. Bu arada hisse 12 lira fiyata ulaştı. Patron 12 lira fiyattan elindeki bütün hisselerini sattı ve yaklaşık 30 milyon lira para kazandı.Patron bütün malı bize sattı gitti" dedi.

Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ise ifadesinde iddialar için "iftira" dedi.

Mine Tozlu Biçer

GARSONLUK YAPIYORMUŞ

Öte yandan Yılmaz'ın 2021'de kayınpederinin Ankara Gölbaşı'ndaki lokantasında garsonluğa başladığı ve bu süreçte borsaya merak saldığı öğrenildi.