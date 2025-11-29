Bir Albayrak aranıyor!..

Artık anlaşıldı ki; “Okan Hoca ile Galatasaray ülkede “var” Edirne’den öteye “yok” olmaya devam edecek.

Galatasaray yönetimi tez elden “Galatasaray’ı Avrupa’dan öte ‘var edecek’ bir formül” bulmalı…

“Yeni bir hoca” olmasa da “Okan Hoca dâhil, kadroyu yönetecek bir koordinatör yönetici” bulmalı!...

Mesela “en yakın zamanların” Abdurrahim Albayrak’ı gibi… Onun “futbol yetkilisi olduğu” dönemlerde” sarı kırmızılı ekip tarih yazdı…

Koordinatör kimdir; “bir kurum, kuruluş, firma ya da marka içindeki belirli ya da tüm faaliyetleri koordine etmekten sorumlu bir profesyoneldir.

“Koordineli ekip” de zaten, “Bir etkinliği başarılı ve verimli hale getirmek için birlikte çalışan bir grup insandır.”

Okan Hoca, “elindeki ‘dünyada her takımı yenebilecek bir 11 çıkarabilecek kadroya rağmen”, ne yazık ki, “Edirne’den öteye gidemeyen bir takımın” hocasıdır!..

Dinamo Kiev’lere, Young Boysl’ara yenilerek, “UEFA organizasyonlarının daha ilk basamağında elenmek ya da rota ve hedefi kaybetmeye başlamak” bu kadroya yakışmıyor!..

Okan Hoca’nın “Bireysel hatalara bağladığı” başarısızlık süreci, bir türlü bitmek bilmiyor.

“Bu kadar pahalı bir kadronun elde tutulması, gerektiğinde takviye edilmesi ve “Edirne’den öteye kupalara uzanacak seviyelere ulaşması için”, Dursun Başkan’ın “Abdürrahim Albayrak gibi” bir koordinatör bulması şart…

Yoksa bunca para, bunca emek boşa gidebilir!..

Anadolu'ya yakışmıyor!..

TV başında ekrandaki maçı ve çıkan olayları izlerken tüylerim diken diken oldu.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup’ta Murgul Belediyespor ile Rize Atletik maçı oynanıyordu. Rize Atletik 1- 0 önde idi, 36. dakikada saha savaş alanına döndü. Sekiz kırmızı kart çıkmıştı. Olaylar durdurulamayınca hakem oyunu tatil etti.

Maç sonucu ile ilgili kararı Futbol Federasyonu verecek.

Puan cetvelinde Murgul Belediyespor için 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 13 puanla 4’üncülük, Rize Atletik için de 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet 6 puanla 11’incilik yazıyor.

Ekranda gördüklerim üzdü beni; Anadolu’da “spor ve futbol” böyle olaylarla lekelenmemeli…

Bakalım Federasyon ne yapacak?..

Şaka!..

Cevabı beklenen soru…

Bunca para harcanıyor, bunca yıldız transfer ediliyor ve ben de hemen her hafta sonunda Uluçmarket’te yazmaya devam ediyorum; “Takımlarımız neden Edirne’den ötede bir kupaya ulaşamıyor?..”

Eskiden ulaşılırdı; Avrupa mı çok ileri gitti, biz mi gerilerde kaldık?..

Cevap vermeli, başta üç büyüklerin olmak üzere kulüp başkanlarımız bu “acı” soruya...