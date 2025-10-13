Altın haftaya rekorla başladı! Ons ve gramda yeni zirve

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın fiyatlarında son dakika! 13 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.458 TL ve ons fiyatı 4.060 dolar ile yeni zirve seviyelerini gördü. Trump’tan Çin’e %100 ek tarifenin ardından güvenli liman talebi artarken, ABD’de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve FED’den faiz indirimi beklentileri de sarı metali desteklemeye devam ediyor. Analistler, onsta 3.950 doların kritik destek olduğunu, bu seviye korundukça güçlü görünümün sürebileceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta 4.016 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons, 4.060 doları test ederek yeni zirve seviyesini gördü. TSİ 06:00 sıralarında ise ons fiyatı 4.050 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

13 EKİM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasada da gram atından yeni rekor geldi. Spot piyasada fiyatlar 5.458 TL ile zirve yaptı. Gram altın fiyatında sabah saatlerinde ise işlemler 5.450 TL’ye yakın seviyelerden devam ederken; Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 5.665 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.255 TL’den gerçekleşiyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ

ABD Başkanı Trump’ın, nadir toprak elementi ihracatına kısıtlama getirdiği gerekçesiyle Çin’e %100 ek gümrük tarifesi uygulaması, piyasada güvenli liman talebini artırdı. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü ise ABD’yi çifte standart uygulamakla suçladı ve ticaret savaşından korkmadıkları açıklamasında bulundu.

FED BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen diğer gelişmelere bakıldığında; ABD’de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve bu konudaki adımlardan henüz bir sonuç çıkmaması, belirsizliğin de sürmesini beraberinde getiriyor. FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklentisinin de sürmesi, sarı metale talebi canlı tutuyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons fiyatının geçen hafta 3.950 dolar desteğine kadar gerilemesinin ardından yönünü yukarı çevirdiğini aktaran analistler, “Kısa vadede bu seviyenin destek olarak korunması halinde, fiyatlarda güçlü görünümün devam etmesi mevcut şartlarda mümkün görünüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

