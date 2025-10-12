Manipülasyon mu, savaş fiyatlaması mı? İslam Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama, gümüş yatırımcısına uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede altın ve gümüş fiyatlarındaki hızlı yükselişleri “manipülasyon fiyatlaması” olarak nitelendirdi. Gram altının 5.600 liraya, ons altının ise 4.000 dolara kadar çıkmasının ardından yatırımcılara uyarıda bulunan Memiş, “Bu fiyatların bir manipülasyon fiyatlaması mı yoksa bir savaş fiyatlaması mı olduğunun cevabı piyasalarda hâlâ yok.” dedi. İslam Memiş

İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

MANİPÜLASYON MU, SAVAŞ FİYATLAMASI MI?

"Bu hafta Türkiye’nin gündemi, altın ve gümüş tarafında başlayan bu yükseliş trendiydi ve çok ilginç gelişmeler oldu. Şu an itibarıyla gram altın serbest piyasalarda, Kapalıçarşı’da 5.600 lira seviyesinde. Uluslararası piyasalarda on altın 4.000 dolar seviyesinde.

Malum, bu hafta yine son bir aydır olduğu gibi her hafta yeni bir rekor denemesi yapan altın fiyatları vardı karşımızda. Yine herhangi bir sebep olmaksızın yükselen ancak bu fiyatların bir manipülasyon fiyatlaması mı yoksa bir savaş fiyatlaması mı olduğuna dair bir beyin fırtınası yapmıştık. Ancak bu sorunun cevabı şu anda piyasalarda hâlâ yok. Yine merkez bankaları taleplerine devam ediyor. Jeopolitik gerilimler var. Amerika’da hükümet kapalı. Amerika Merkez Bankası (FED)’in faiz indirim süreci devam edecek gibi birçok küçük başlıklarımız var. Ama daha önceki başlıklar olduğu için, bu yükselişleri tamamen etkileyen bir yükseliş olmadığını tekrar düşünüyorum.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yine ons altın tarafında 4.057 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi gördük. Dün akşam 3.957 dolar seviyesine kadar gerileyen bir kâr satışı, cılız bir kâr satışı gördük. Burada ons altın, uluslararası piyasalarda 100 dolarlık bir kâr satışıyla karşı karşıya kaldı.

Yine haftalık kapanışa bakıyoruz ve 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapalım mı, tekrar geriye çekelim mi diye bir karar aşamasında. Yine ons altın bugünkü kapanışla birlikte kendine yeni bir trend belirleyecek.

Orta ve uzun vadede, 2026 yılında ons altın tarafında benim radarımda 4.250 dolar seviyesi, gram altın tarafında ise 6.350, devamında 6.500 lira seviyesi kalmaya devam edecek. Yine kısa vadede bu fiyatlamaları sağlıksız ve mantıksız gördüğüm için, bu fiyatların teknik olarak önümüzdeki haftalarda ya da önümüzdeki aylarda düşüş yönlü öngörümün geçerli olduğunu ve ben kişisel olarak düşüş yönlü beklentimin devam ettiğini sözlü olarak söyleyebilirim.

Her ne kadar belirsizlik olsa da, yukarıda 4.050 direnci var. Onun devamında 4.150 dolar direnci var. Bu yukarı yönlü riskler hâlâ devam ediyor olsa da, aşağıda teknik olarak 3.900 dolar, 3.850 dolar, devamında 3.710 dolar gibi destek seviyeleri var. Bakalım o asıl yükselişler başlamadan önce bu destek seviyeleri test edilecek mi, hep beraber yine takip etmeye devam edeceğiz. Ancak altın tarafında yaşanan bu yükselişleri ben Bitcoin tarafında, tekrar iki hafta önce almış olduğum pozisyonu korumaya devam edeceğim ve muhtemeldir yıl sonuna kadar bu pozisyonumu koruyabilirim.

Ne zaman ki Bitcoin benim istediğim fiyata gelir, o zaman tekrar altın tarafını düşünebilirim. Ancak ben tekrar Bitcoin tarafında beklemeyi tercih ediyorum. Özellikle altın fiyatlarındaki bu agresif dalgalanma ve sağlıksız fiyatlama devam ederken, yatırımcılar da merak ediyor: Düşüş mü olacak, yükselişler tekrar devam edecek mi? Toplumun genel kanısına, sosyal medyaya baktığımız zaman- orada genelde “artık altın fiyatları roketleyecek, yine yükselişlerine devam edecek” algısı, coşkusu var. Demek ki bu operasyonu, bu manipülasyonu yapanlar bu 'başarılı operasyonu' gerçekleştirmişler. Bu algıyı topluma yerleştirmişler gibi bir intiba oluştu bende. Demek ki onların her şeyi planladığı gibi yolunda devam ediyor. Bakalım bu işin sonunda ne olacak, hep beraber göreceğiz.

"GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKATLİ OLMALI"

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 50,42 dolar seviyesinde. Şu an itibarıyla 51 dolar seviyesi test edildi. %2,38’lik bir artış var.

Hatta 51,12 dolar seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu yılla alakalı yine beklentilerimiz gümüş tarafında karşılandı, herhangi bir problem yok. Bu yükselişlere de bir coşku olarak bakmıyoruz, bir kazanç olarak bakmıyoruz biz. Çünkü elimizdeki enstrümanların fiyatına değil, miktarına odaklanıyoruz.

Altının gram fiyatında ve ons altın tarafında bir manipülasyon fiyatı gördüğüm için, gümüş tarafında da çok riskli bölgelerde olduğunu ifade ettim. Gram tarafında 67 lira 93 kuruş seviyesi var, gümüşün gram fiyatı. Burada da ciddi bir şişik fiyat var benim karşımda. O yüzden altın tarafında başlayacak kâr satışları gümüş tarafında daha sert bir şekilde hissedilebilir. O yüzden gümüş yatırımcısı olan arkadaşlarımızın altına kıyasla daha çok dikkat etmesi gerekiyor.

Altın-gümüş rasyosu şu anda 80 seviyesinin aşağısında, yani 79.49 dolar seviyesinde, yüzde 1,5 satıcılı. Bu yıl 88 seviyesinde pozisyon almıştık. Nisan ayında 106 seviyesine kadar yükselmişti. Oradan birçok arkadaşımız rasyo işlemini kullanarak elindeki altınları gümüşe çevirmişti. Biz 88 seviyesinden sabırla bekliyorduk. Bugün o sabrın sonucunu aldığımızı görüyorsunuz. Sabırlı yatırımcı hem açıkta kalmıyor hem de rasyo üzerinden ciddi bir kâr edebiliyor.

Altın-gümüş rasyosu tarafında yatırımcıların bu yıl yani 2025 yılında ciddi anlamda kâr ettiğini gördük. Rasyo tarafında tekrar hızlı bir toparlanma söz konusu olabilir. Gümüşte çekilmeler daha sert olabilir. O yüzden eğer nakde ihtiyacım olmasaydı, ev almayacağım, araba almayacağım veya yatırım yapmayacağım, nakde ihtiyacım yok deseydim elimde gümüş bulundurmaya 2026 yılında da devam ederdim. Ancak yakın vadede altın ve gümüş tarafında nakde ihtiyacım var. "Ev alacağım, araba alacağım..." Bu tarafta hem bu kadar sert yükselmişken hem bir manipülasyon fiyatlaması içindeyken bu tercihimi kullanırdım ve nakit ihtiyacımı karşılardım. Altın ve gümüş tarafında düşüş yönlü öngörümün tekrar geçerli olduğunu söyleyebilirim. Bu bir hafta, iki hafta ya da bir ay sürebilir ama bu düzeltmelerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

ALTIN MI BITCOIN Mİ?

Bitcoin 121.775 dolar seviyesinde. Burada 117.500 ve 119.500 iki destek seviyesi var ama 120.000 dolar seviyesinin altına çok sarkmak istemediğini gözlemliyoruz. Yukarıda 125.500, 127.500 ve devamında 135.000 dolar seviyesine kadar bir trend var. Ana trende odaklandığım için 4.750 dolar seviyesinden çıkış yaptığım pozisyonumu Bitcoin tarafında 135.000 dolar seviyesine kadar beklemeyi tercih ediyorum. Bitcoin tarafı yılın son çeyreğinde biraz daha pozitif yönde ayrışabilir. “Altın mı Bitcoin mi?” sorusunun cevabını Bitcoin olarak veriyorum. “Gümüş mü Bitcoin mi?” sorusunun cevabını gümüş olarak veriyorum.

DOLAR MI EURO MU?

Bu haftanın özelinde euro/dolar paritesinde 1.1580 seviyesini beklediğimi açıklamıştım. Şu anda 1.1570 seviyesinde. Dolar endeksi 99 seviyesine yükselince euro/dolar paritesi de değer kaybetti. “Dolar mı euro mu?” sorusunun cevabını bugün euro olarak verebilirim. Euro oldukça ucuz kaldı.

Euro kurunda 48 lira 40 kuruş seviyesine kadar bir gerileme olabilir, pariteden dolayı açıklamıştım. Şu anda 48 lira 40 kuruş seviyesinde euro/TL kuru. Euro ile ticaret yapan, nakdi olan kişilerin paritenin düştüğünü bilmesi gerekiyor. Bu hafta dolara kıyasla euro değer kaybetti. Euro ile ticaret yapan arkadaşlarımız için bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum, bir alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Eğer dolar endeksi 101–102 seviyesine kadar yükselirse, o zaman 1.1480 ve 1.1380 rakamları var aşağıda. Dolar endeksini takip etmekte fayda var. Dolar endeksi 100 üzerine çıkarsa bu sefer 1.15 seviyesinin aşağısına sarkmalar görebiliriz. Ama şu anda bir karar aşamasında, piyasalarda kırılım yok. Bütün enstrümanlarda bir kırılım yok. Dolar 41 lira 82 kuruş seviyesinde. Dolar/TL tarafında da düşüş yönlü bir öngörüm yok. Yıl sonu için 43.80, devamında 45 beklentim devam ediyor. Ama kesinlikle dövizi bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Uluslararası piyasalarda belirsizlik devam ederken içeride Borsa İstanbul 100 endeksi 10.746 puan seviyesinde. Benim nazarımda borsa ucuz. 11.800 puan seviyesiyle alakalı endeks tarafındaki yükseliş yönlü beklentim devam ediyor.

REZERV ARTIŞI BORSAYI OLUMLU ETKİLEYEBİLİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerinde ciddi bir artış yaşandı. 186 milyar dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Bu da borsayı olumlu yönde destekleyebilir. Gazze tarafında bir barış haberi geldi. Türkiye dış politikada başarılı bir süreç yönettiği için yabancı yatırımcıların borsaya ilgisinin artabileceğini tahmin ediyorum.