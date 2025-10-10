Altında son 2 ayın en sert düşüşü! Ons, yeniden 4 bin doların gerisinde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında sert hareketler devam ediyor. Çarşamba günü 4.059 dolarla rekor kıran ons altın, kâr satışlarının etkisiyle dünkü işlemlerde %-1,62 geriledi ve 3.976 dolardan kapanış yaptı.

Bu düşüş, aynı zamanda son olarak 11 Ağustos tarihinde yaşanan ve yine %-1,62 olarak gerçekleşen gerilemenin ardından “en sert günlük değer kaybı” olarak kayıtlara geçti. Onsta son 2 ayın en ciddi kâr satışın ardından, haftanın son işlem gününde (TSİ 06:00 itibarıyla) 3.980 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

10 EKİM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasada da gram altında, ons fiyatına bağlı düşüşler yaşandı. Dünkü işlemlerde gram, 5.443 TL ile yeni rekor seviyesini test etmişti. Spot piyasada işlem gören 10 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.355 TL’den güne başlıyor.

Fiziki gram satış fiyatı ise bugün sabah saatlerinde 5.685 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.305 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından “jeopolitik risklerde yaşanan düşüş” ile birlikte piyasada da “güvenli liman” talebi geriledi.

Öte yandan dün dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine çıkarak son 10 haftanın zirvesine yöneldi. Bu gelişme de altını pahalı hale getirdi ve teknik olarak zaten aşırı alım bölgesine ulaşan onsta kâr satışlarını tetikledi.

ONSTA KRİTİK BEKLENTİLER

Analistler, ons altında en kısa vadede 3.940 doların kritik bir destek olarak izlenmesi gerektiğini aktararak, “Bu seviyenin de aşağı kırılması halinde satışlar hızlanabilir. Ancak uzun vadede yükselişe olan güven güçlü kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankasından (FED), eylüldeki 25 baz puanlık hamlenin ardından ekim ve aralık aylarında da ek faiz indirimleri bekliyor. ABD’de hükümet hâlâ kapalı, bu konudaki belirsizlik sürüyor. Merkez bankalarının alımları da sürüyor ve güçlü ETF girişleri devam ediyor” şeklinde konuşuyor.