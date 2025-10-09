Altın zirveden döndü, petrol düşüyor! İsrail-Hamas anlaşmasının ardından…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas’ın Gazze Barış Planı’nın ilk aşamasına onay verdiğini açıkladı. Orta Doğu’daki jeopolitik risklere dair olumlu haber akışı sonrası piyasalarda da “güvenli liman” talebi geriledi.

ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Dünkü işlemlerde 4.059 dolar ile tüm zamanların zirvesine çıkan ons altın fiyatı, bugün 4.000 dolara kadar geriledi. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında 4.019 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Onsta günlük düşüş ise %-0,60 olarak gerçekleşti.

Öte yandan 9 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.390 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde gram fiyatı 5.443 TL ile yeni rekor seviyesini görmüştü.

Fiziki gram altın satış fiyatı ise ilk işlemlerde 5.770 TL ve çeyrek altın fiyatı 9.405 TL’den gerçekleşiyor.

FED’DEN ‘TEMKİNLİ’ YAKLAŞIM

Altın fiyatlarını etkileyen diğer gelişmelere bakıldığında, dün ABD’de FED tutanakları açıklandı. 16-17 Eylül tarihli FED toplantısının tutanaklarında, zayıflayan işgücü piyasasının, hâlâ yüksek seyreden ve artma eğilimi gösterebilecek enflasyona göre öncelikli olduğunu öngörüldü. Ancak “çok hızlı faiz indirimlerinin” ise, enflasyon beklentilerinin istikrarını kaybetmesine yol açabileceği endişesini dile getirildi.

Piyasada FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklense de Ocak 2026 toplantısında “beklemeye geçilebileceği” yönünde tahminler öne çıkmaya başladı.

ABD HÜKÜMETİ 9 GÜNDÜR KAPALI

Öte yandan ABD hükümetin kapanmasının ardından 9 gün geride kaldı. Dün Cumhuriyetçi ve Demokratların önerileri bir defa daha Senato’da kabul edilmedi. Ülkede çözüm için bir ilerleme sağlanamaması, siyasi ve ekonomik istikrara dair endişeleri artırıyor. Altın fiyatları da bu belirsizlikten destek bularak 4 bin dolara yakın seviyelerde tutunmaya devam ediyor.

PETROL FİYATI GERİLİYOR

Orta Doğu’da jeopolitik risklerin gerilemesi petrol fiyatlarında da etkili oluyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün ilk işlemlerde %-0,60 düşüşle 65,85 dolardan işlem görüyor.

ABD’de ham petrol stoklarının geçen hafta 2,3 milyon varil beklentiye karşılık 3,7 milyon varil artması da “arz fazlasına” işaret ederek petrol fiyatını baskıladı.