Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kapalıçarşı'da makas 350 lirayı aştı! Türkiye'de altın neden daha pahalıya satılıyor?

Kapalıçarşı'da makas 350 lirayı aştı! Türkiye'de altın neden daha pahalıya satılıyor?

Editör:
- Güncelleme:
Kapalıçarşı&#039;da makas 350 lirayı aştı! Türkiye&#039;de altın neden daha pahalıya satılıyor?
Ekonomi Haberleri

Yükselişini sürdüren altın neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. Vatandaşlar enflasyondan korunmak için altına yatırım yaparken, spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas 350 lirayı aştı. Peki Türkiye'de altın neden daha pahalıya satılıyor? Gram altındaki 351 liralık farkın nedeni ne? İşte altındaki fiyat farkının sebebi...

Türkiye Gazetesi/Mesut Şahin- Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın bugün 5 bin 431 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 16.00 itibarıyla spot piyasada 5 bin 420 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da ise makas 350 lirayı aştı.

KAPALIÇARŞI'DA 350 LİRA DAHA PAHALI

Gram altının 5 bin 423 lira olmasına rağmen Kapalıçarşı ve kuyumculardaki satış fiyatı 5 bin 774 lira. Yani spot piyasa ile Türkiye piyasası arasında şu an 351 liralık bir fark bulunuyor.

Kapalıçarşı'da makas 350 lirayı aştı! Türkiye'de altın neden daha pahalıya satılıyor? - 1. Resim

ALTIN TÜRKİYE'DE NEDEN DAHA PAHALI? 

Peki, altın Türkiye'de neden daha pahalıya satılıyor? Altının spot piyasa ve Türkiye'deki satış fiyatı arasındaki farkın belli başlı nedenleri bulunuyor. Bunları şöyle özetleyebiliriz: "altın ithalatına uygulanan kota, aşırı talep ve düşük arz

1 KİLO ALTINDA 5 BİN DOLARLIK FARK 

Altın ithalatına uygulanan kota doğrudan fiyatları etkiliyor. Kota nedeniyle dış ve iç piyasada 1 kilogramlık külçe altının fiyatında yaklaşık 5 bin dolarlık fiyat farkı oluşturuyor. Bu da doğrudan altın fiyatlarını etkiliyor.

Kapalıçarşı'da makas 350 lirayı aştı! Türkiye'de altın neden daha pahalıya satılıyor? - 2. Resim

ALTINA OLAN TALEP FAZLA 

Altının Türkiye'de pahalıya satılmasının bir başka nedeni ise aşırı talep. Altında kota uygulanması iç piyasadaki talebin karşılanmamasına neden oluyor. Vatandaşlar enflasyondan korunmak için birikimlerini altına yatırırken, piyasada yeteri kadar altın olmaması da fiyatları doğrudan etkiliyor.

YASTIK ALTI ALTINLAR 

Ayrıca vatandaşlar satın almış olduğu altınları yastık altında biriktiriyor. Türkiye'de yastık altındaki altınların değerinin 360 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Birikimler sisteme dahil edilmediği için kuyumcularda "hurda" diye tabi edilen altınların eksikliği bulunuyor. 

Bu nedenler Türkiye'de altın fiyatlarının daha pahalı olmasına neden oluyor. 

Özgürlük Filosu'nda 3 milletvekili İsrail tarafından alıkonuldu! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çağrı geldiEfna Akgül’den 6 gündür iz yok! Polis ve jandarma seferber oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Togg'dan faizsiz kredi fırsatı! Aylık geri ödemesi 58 bin TL - EkonomiTogg'dan faizsiz kredi fırsatıEn düşüğü 12 bin TL! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller - EkonomiTürkiye'de en ucuz ve en pahalı kira nerede?İstanbul Havalimanı bir kez daha "Dünyanın En İyisi" seçildi - Ekonomiİstanbul Havalimanı bir kez daha "Dünyanın En İyisi" seçildiToprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek - EkonomiToprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek182 yıllık dergi el değiştiriyor! Piyasa değeri 1,1 milyar doları aşacak! - Ekonomi182 yıllık dergi el değiştiriyor! Piyasa değeri 1,1 milyar doları aşacak!Sokakları tertemiz yaptılar, primi kaptılar! Belediye personelinden davullu zurnalı kutlama - EkonomiSokakları tertemiz yaptılar, primi kaptılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...