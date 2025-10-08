Kapalıçarşı'da makas 350 lirayı aştı! Türkiye'de altın neden daha pahalıya satılıyor?

Türkiye Gazetesi/Mesut Şahin- Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın bugün 5 bin 431 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 16.00 itibarıyla spot piyasada 5 bin 420 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da ise makas 350 lirayı aştı.

KAPALIÇARŞI'DA 350 LİRA DAHA PAHALI

Gram altının 5 bin 423 lira olmasına rağmen Kapalıçarşı ve kuyumculardaki satış fiyatı 5 bin 774 lira. Yani spot piyasa ile Türkiye piyasası arasında şu an 351 liralık bir fark bulunuyor.

ALTIN TÜRKİYE'DE NEDEN DAHA PAHALI?

Peki, altın Türkiye'de neden daha pahalıya satılıyor? Altının spot piyasa ve Türkiye'deki satış fiyatı arasındaki farkın belli başlı nedenleri bulunuyor. Bunları şöyle özetleyebiliriz: "altın ithalatına uygulanan kota, aşırı talep ve düşük arz"

1 KİLO ALTINDA 5 BİN DOLARLIK FARK

Altın ithalatına uygulanan kota doğrudan fiyatları etkiliyor. Kota nedeniyle dış ve iç piyasada 1 kilogramlık külçe altının fiyatında yaklaşık 5 bin dolarlık fiyat farkı oluşturuyor. Bu da doğrudan altın fiyatlarını etkiliyor.

ALTINA OLAN TALEP FAZLA

Altının Türkiye'de pahalıya satılmasının bir başka nedeni ise aşırı talep. Altında kota uygulanması iç piyasadaki talebin karşılanmamasına neden oluyor. Vatandaşlar enflasyondan korunmak için birikimlerini altına yatırırken, piyasada yeteri kadar altın olmaması da fiyatları doğrudan etkiliyor.

YASTIK ALTI ALTINLAR

Ayrıca vatandaşlar satın almış olduğu altınları yastık altında biriktiriyor. Türkiye'de yastık altındaki altınların değerinin 360 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Birikimler sisteme dahil edilmediği için kuyumcularda "hurda" diye tabi edilen altınların eksikliği bulunuyor.

Bu nedenler Türkiye'de altın fiyatlarının daha pahalı olmasına neden oluyor.