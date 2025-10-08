Pakette yazanlar 'yalan' çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ise kamuoyu ile paylaşılıyor.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar ve ürünleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki ayrı liste ile ifşa ediliyor.

12 PEYNİR, 1 TEREYAĞI VE 1 YOĞURT MARKASI LİSTEDE

Bakanlık söz konusu listeyi 7 Ekim tarihinde bir kez daha yeniledi. Listede 12 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt markası yer aldı. Peynir ve tereyağında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken, yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Hile yapılan peynir markaları şöyle:

Çay Çiftlik Kaşar

Kocagöz Beyaz Peynir

Fırtına Eritme Peyniri

Soydaş Yöresel Peynir

Özkuzeyoğlu Eritme Peyniri

Laktika Tost Peyniri

Bizden Yebir Tost Peyniri

Sühabey Beyaz Peynir,

İbrahim Güner Beyaz Peynir

Anadolu Cihangir Beyaz Peynir

Tuğçem Beyaz Peynir

Ayrıca "Endamoğlu" markasına ait yoğurtta "bitkisel yağ ve nişasta" tespit edilirken, "Beşikdüzü" markasına ait tereyağında yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

İşte yayınlanan son liste: