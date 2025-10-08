Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Pakette yazanlar 'yalan' çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti

Pakette yazanlar 'yalan' çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti

- Güncelleme:
Pakette yazanlar &#039;yalan&#039; çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi. Listede 12 peynir, 1 tereyağı, 1 yoğurt markası yer aldı. Peynir ve tereyağı markalarının kutularında yazanlar "yalan" çıkarken, söz konusu yoğurtta ise nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi. İşte marka marka o liste...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ise kamuoyu ile paylaşılıyor. 

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar ve ürünleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki ayrı liste ile ifşa ediliyor.

12 PEYNİR, 1 TEREYAĞI VE 1 YOĞURT MARKASI LİSTEDE 

Bakanlık söz konusu listeyi 7 Ekim tarihinde bir kez daha yeniledi. Listede 12 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt markası yer aldı. Peynir ve tereyağında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken, yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Pakette yazılanlar yalan çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti - 1. Resim

Hile yapılan peynir markaları şöyle: 

  • Çay Çiftlik Kaşar
  • Kocagöz Beyaz Peynir
  • Fırtına Eritme Peyniri
  • Soydaş Yöresel Peynir
  • Özkuzeyoğlu Eritme Peyniri
  • Laktika Tost Peyniri
  • Bizden Yebir Tost Peyniri
  • Sühabey Beyaz Peynir, 
  • İbrahim Güner Beyaz Peynir
  • Anadolu Cihangir Beyaz Peynir
  • Tuğçem Beyaz Peynir
  • İbrahim Güner Beyaz Peynir 

Ayrıca "Endamoğlu" markasına ait yoğurtta "bitkisel yağ ve nişasta" tespit edilirken, "Beşikdüzü" markasına ait tereyağında yağ oranının düşük olduğu belirlendi. 

İşte yayınlanan son liste: 

Pakette yazılanlar yalan çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti - 2. Resim

Pakette yazılanlar yalan çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti - 3. Resim

Pakette yazılanlar yalan çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti - 4. Resim

Pakette yazılanlar yalan çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti - 5. Resim

Pakette yazılanlar yalan çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti - 6. Resim

Pakette yazılanlar yalan çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

