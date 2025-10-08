Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Başkentin göbeğinde 17 bin ton bozuk et bulundu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da denetim gerçekleştirilen 3 iş yerinde, piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan 17 ton bozuk et ele geçirildi. Etler imha edilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, kentte bazı iş yerlerinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON

Bu tespit üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, 1 mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Ele geçen malzeme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

