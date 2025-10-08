Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde tabela değişti

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıta çifte indirim geldi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde fiyat düşüşü oldu. Benzinin litresi 1 lira 30 kuruş, motorinin litresi 1 lira 38 kuruş ucuzladı.

8 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 52,10 53,19 27,71 İstanbul Anadolu 51,94 53,05 27,08 Ankara 52,95 54,20 27,60 İzmir 53,28 54,53 27,53

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT NEREDE SATILIYOR?

8 Ekim tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 54 lira 43 kuruştan, motorinin litresi ise 55 lira 73 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.