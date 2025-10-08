Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde tabela değişti

Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde tabela değişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
AkARYAKIT, Benzin, Motorin, İndirim, Fiyat, Haber
Ekonomi Haberleri

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geldi. Bugün itibarıyla hem benzinin hem de motorinin litre fiyatında 1 liradan fazla düşüş oldu. Peki 8 Ekim güncel akaryakıt fiyatları ne kadar İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıta çifte indirim geldi. 

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde fiyat düşüşü oldu. Benzinin litresi 1 lira 30 kuruş, motorinin litresi 1 lira 38 kuruş ucuzladı.

Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde tabela değişti - 1. Resim

8 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,1053,1927,71
İstanbul Anadolu51,9453,0527,08
Ankara52,9554,2027,60
İzmir53,2854,5327,53

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT NEREDE SATILIYOR? 

8 Ekim tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 54 lira 43 kuruştan, motorinin litresi ise 55 lira 73 kuruştan satılıyor. 

Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde tabela değişti - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

