Togg'dan faizsiz kredi fırsatı! Aylık geri ödemesi 58 bin TL

Togg'dan faizsiz kredi fırsatı! Aylık geri ödemesi 58 bin TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, T10X ve T10F modelleri için yeni kampanyalarını duyurdu. Kampanya kapsamında 12 ay vadeli 700 bin TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunulurken, uzun vadeli krediler de mevcut. Togg, müşterilerine 48 ay vadeli 1 milyon 700 bin TL'ye kadar kredi veriyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, yeni kampanyalarını duyurdu. T10X ve T10F modellerini kapsayan kampanya kapsamında faizsiz kredi fırsatı da bulunuyor. 

FAİZSİZ 700 BİN TL 

Kampanya kapsamında bireysel müşterilere 12 ay vadeli 700 bin liraya kadar faizsiz kredi fırsatı sunuluyor. Her iki model için de geçerli olan kampanya kapsamında aylık geri ödeme ise 58 bin 334 TL. 

Togg'dan faizsiz kredi fırsatı! Aylık geri ödemesi 58 bin TL - 1. Resim

48 AY VADELİ 1 MİLYON VE 1.7 MİLYON TL KREDİ

Togg da uzun vadeli fırsatlar da bulunuyor. 48 vadeli 1 milyon TL'lik kredi, yüzde 2,68 faiz ile sunuluyor. Söz konusu kredinin aylık geri ödemesi ise 43 bin 185 TL. Yine 48 ay vadeli 1 milyon 700 bin TL'lik kredinin faizi ise yüzde 2,73. Bu kredinin aylık geri ödemesi ise 74 bin 256 TL. 

Togg'dan faizsiz kredi fırsatı! Aylık geri ödemesi 58 bin TL - 2. Resim

4MORE SERİSİ İÇİN 1,5 MİLYON TL 

Togg'un dün satışa sunduğu 4 çeker 4More serisinde ise 36 ay vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatı sunuluyor. Faizi yüzde 2,69 TL olan kredinin aylık geri ödemesi ise 73 bin 895 TL. 

 

