Araba hayali için en ucuz krediler! İşte 300 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Otomobil piyasasında yüksek seyreden faiz oranlarına rağmen dikkat çeken bir canlılık yaşanıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, eylülde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %26,77 arttı ve 88 bin 274 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ise otomobil satışları %9,98 yükseldi ve 742 bin 687 adet oldu.

KREDİ ORANLARI NE DURUMDA?

Söz konusu rakamlar, pazarın hem yılın 3 çeyreklik döneminde hem eylülde, tüm zamanların rekor büyümesine işaret etti. Canlı piyasada araba alma hayali kuran ya da model yükseltmek isteyen tüketiciler ise bir yandan taşıt kredilerini yakın takibe aldı. “En ucuz araba kredisi” aramaları hızlanırken, bankalarca sunulan oranlar vadeye göre farkı tablolara işaret ediyor.

1 YIL VADEDE EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,96 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,29

300 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 300 bin TL taşıt kredisinin 12 ay vadede geri ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 300 bin TL

-Finansman Oranı: %2,94

-Finansman Vadesi: 12 ay

-Aylık Taksit: 31 bin 636 TL

-Toplam Geri Ödeme: 381 bin 361 TL

2 YIL VADEDE EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,96 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

300 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 300 bin TL taşıt kredisinin 24 ay vadede geri ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 300 bin TL

-Finansman Oranı: %2,94

-Finansman Vadesi: 24 ay

-Aylık Taksit: 19 bin 319 TL

-Toplam Geri Ödeme: 465 bin 383 TL

3 YIL VADEDE EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,96 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,05

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %3,09

300 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 300 bin TL taşıt kredisinin 36 ay vadede geri ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 300 bin TL

-Finansman Oranı: %2,94

-Finansman Vadesi: 36 ay

-Aylık Taksit: 15 bin 477 TL

-Toplam Geri Ödeme: 558 bin 904 TL