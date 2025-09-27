Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Goldman Sachs ve ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken faiz ve enflasyon tahminleri

Goldman Sachs ve ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken faiz ve enflasyon tahminleri

- Güncelleme:
Goldman Sachs ve ING&#039;den Türkiye raporu! Dikkat çeken faiz ve enflasyon tahminleri
Türkiye, Enflasyon, Faiz, Goldman Sachs, ING, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de enflasyon ve faizlerde düşüş başlarken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ve Hollanda merkezli banka ING'den dikkat çeken bir rapor geldi. Goldman Sachs, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltirken, ING ise eylül ayı enflasyon tahminini açıkladı. İşte detaylar...

Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamlarında düşüş devam ediyor. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 artarken yıllık bazda ise yüzde 32,95'e gerilemişti. Enflasyondaki gerilemeye paralel olarak faizde de düşüş başladı. Merkez Bankası eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararında 250 baz puan indirimle faizi yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye çekti. Milyonlar enflasyon ve faizdeki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ederken, ING Global ve Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir Türkiye raporu geldi. 

GOLDMAN SACHS YIL SONU ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ 

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini yükseltti. Dev bankanın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27'den yüzde 29'a çıkarken, 2026 tahmini ise yüzde 20'de sabit kaldı. 

Goldman Sachs'ın yıl sonu faiz tahmini de güncellendi. Bankanın notunda "Enflasyondaki yukarı yönlü revizyonlarımız ışığında, 2025 yılı sonu politika faizi tahminimizi de yüzde 35,5'ten yüzde 37,0'ye yükselttik." ifadeleri yer aldı. 

Goldman Sachs ve ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken faiz ve enflasyon tahminleri - 1. Resim

ING'DEN EYLÜL AYI FAİZ TAHMİNİ 

Hollanda merkezli banka ING'den de eylül ayı enflasyon tahmini geldi. ING, eylülde aylık enflasyonun yüzde 2,4 olmasını beklerken yıllık enflasyonun ise yüzde 32,2'ye düşmesini bekliyor.

Goldman Sachs ve ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken faiz ve enflasyon tahminleri - 2. Resim

ORTA VADELİ PROGRAMDA ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye'nin 2026-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) eylül ayı başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmıştı. Yılmaz enflasyon hedeflerine ilişkin, "2024'te yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a, 2028 yılında ise yüzde 8 seviyelerinde gerileyerek, program dönemi sonunda tek haneli seviyelere inmesini kalıcı olarak hedeflemekteyiz." demişti. 

Goldman Sachs ve ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken faiz ve enflasyon tahminleri - 3. Resim

 

