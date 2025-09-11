Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merkez Bankası seriye bağladı! Bir büyük faiz indirimi daha... 

Merkez Bankası seriye bağladı! Bir büyük faiz indirimi daha... 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası milyonların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Temmuz ayında faizi 300 baz puan düşüren Merkez Bankası, eylülde de 250 puanlık indirime gitti. Böylece son 2 toplantıda yapılan indirim 550 puana ulaştı. İşte faizde son durum...

Merkez Bankası 2025'in 7'nci faiz kararını açıkladı. Temmuz ayında faizi 300 baz puan düşüren Merkez, faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmişti. Eylül ayında da faiz indirimlerine devam eden Merkez, piyasa beklentisi doğrultusunda 250 baz puan indirim yaptı.

FAİZ YÜZDE 40,50'YE ÇEKİLDİ 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirmiştir." denildi.

Merkez Bankası seriye bağladı! Bir büyük faiz indirimi daha...  - 1. Resim

Merkez'in açıklamasının devamı şöyle: 

"Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR..."

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. 

Merkez Bankası seriye bağladı! Bir büyük faiz indirimi daha...  - 2. Resim

ENFLASYON DETAYI... 

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. 

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

2025'TE 2 FAİZ KARARI DAHA AÇIKLANACAK 

Merkez Bankası 2025 sonuna kadar 2 faiz kararı daha açıklayacak. Bir sonraki faiz kararı 23 Ekim'de, yılın son faiz kararı ise 11 Aralık tarihinde açıklanacak.

