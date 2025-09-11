Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Şamil Tayyar'dan Can Holding operasyonuyla ilgili çok konuşulacak sözler: Engellemeye çalışanlar oldu, güçleri yetmedi

Şamil Tayyar'dan Can Holding operasyonuyla ilgili çok konuşulacak sözler: Engellemeye çalışanlar oldu, güçleri yetmedi

AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, operasyonu önlemek için son günlerde kendini parçalayan isimlerin olduğunu ancak güçlerinin yetmediğini söyledi.

Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda holdinge ait Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. Soruşturmayla ilgili AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"OPERASYONU ÖNLEMEK İÇİN KENDİNİ PARÇALAYANLAR OLDU"

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Tayyar, soruşturmayı önlemeye çalışanların olduğunu ancak güçlerinin yetmediğini söyledi.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle: 

Can Holding’e bağlı Show TV, Habertürk ve Bloomberg dahil 121 şirkete el kondu.

Holding, 254 milyon liralık suç gelirini aklamak, 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla suçlanıyor.

Suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve kara para aklama iddiasıyla patronlar dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu, güçleri yetmedi.

"YENİ SÜRPRİZLERE AÇIK, CESURCA BİR OPERASYON"

Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı.

‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü.

‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı.

Velhasıl, yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon.

İzleyelim."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

