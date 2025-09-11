Habertürk'e el konuldu, Mesut Yar şaşkına döndü! "Şerefimle temin ederim ki..."

Operasyonun gerçekleştirildiği esnada canlı yayında olan Mesut Yar sosyal medyadan gelen sorular ve kanalın altyazı geçmesi sonucu olayı öğrendi. Kısa süreli şaşkınlık geçiren sunucu canlı yayında telefonuyla bilgi edinmeye çalıştı. Yayın sırasında operasyonla ilgili, hiçbir bilgisinin olmadığını da belirtti.

Canlı yayında olayla ilgili çok sık soru sorulması üzerine Mesut Yar açıklamalarda bulundu:

“Soruları cevapsız bırakmak gibi bir lüksüm olamaz, olmamalı. 41 yıllık meslek yaşamımda bana sorulan hiçbir soruyu yorum yapmayacağım diye geçmedim. Bana sabahtan beri sorulan net bir soru var. Altyazıda yayınlamaya başladık. TMSF, buranın da sahibi olanCan Holding'e bağlı şirketlere el koydu. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sizi şerefimle temin ederim ki bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da paylaşacağım.”