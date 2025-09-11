Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Habertürk'e el konuldu, Mesut Yar şaşkına döndü! "Şerefimle temin ederim ki..."

Habertürk'e el konuldu, Mesut Yar şaşkına döndü! "Şerefimle temin ederim ki..."

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Bugün sabah saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturmada Can Holding bünyesinde bulunan şirketlere el konuldu. Aralarında Habertürk ve Show Medya gibi bilinen kuruluşlarının da bulunduğu, 121 şirket TMSF'ye geçti. Olayı canlı yayında öğrenen Mesut Yar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Operasyonun gerçekleştirildiği esnada canlı yayında olan Mesut Yar sosyal medyadan gelen sorular ve kanalın altyazı geçmesi sonucu olayı öğrendi. Kısa süreli şaşkınlık geçiren sunucu canlı yayında telefonuyla bilgi edinmeye çalıştı. Yayın sırasında operasyonla ilgili, hiçbir bilgisinin olmadığını da belirtti. 

 "HERHANGİ BİR ŞEY BİLMİYORUM"

Canlı yayında olayla ilgili çok sık soru sorulması üzerine Mesut Yar açıklamalarda bulundu:

“Soruları cevapsız bırakmak gibi bir lüksüm olamaz, olmamalı. 41 yıllık meslek yaşamımda bana sorulan hiçbir soruyu yorum yapmayacağım diye geçmedim. Bana sabahtan beri sorulan net bir soru var. Altyazıda yayınlamaya başladık. TMSF, buranın da sahibi olanCan Holding'e bağlı şirketlere el koydu. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sizi şerefimle temin ederim ki bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da paylaşacağım.”

 Habertürk'e el konuldu, Mesut Yar şaşkına döndü!

"BİLGİ GELDİĞİNDE SİZDEN SAKLAMAYACAĞIM"

Olayla ilgili bilgi edindiğinde açıklayacağını söyleyen Yar:

“Gözaltı kararlarına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ben yayının ortasındayken sizden gelen sorularla karşı karşıya kaldım. Şeref sözüyle temin ederim ki herhangi bir bilgi geldiğinde sizden saklayan bugüne kadar, nedir bu aba altındaki meseleler dediğiniz tiplerden olsun.”

