İstenmeyen reklam mesajları, e-postalar ve sesli aramalar vatandaşların en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyor. Bu tür iletileri engellemek için e-Devlet ve İletim Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden yapılabilecek işlemler yeniden gündeme geldi. İşte e-Devlet İYS giriş ekranı...

Ticari amaçlı gönderilen SMS, e-posta ve çağrılarla ilgili şikayetlerin artmasının ardından hayata geçirilen İletim Yönetim Sistemi, kullanıcıların ileti tercihlerini kontrol edebilmesine imkan tanıyor. Vatandaşlar, bu sistem sayesinde hangi firmalardan ileti almak istediklerini kolayca düzenleyebiliyor.

e-DEVLET İSTENMEYEN SMS, SESLİ ARAMALAR, E-POSTA NASIL ENGELLENİR?

İstenmeyen ticari elektronik iletileri engellemek için e-Devlet sistemi üzerinden işlem yapmak mümkün. Kullanıcılar, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi” yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor. Buradan telefon numarası ve e-posta adresi eklenerek ileti izinleri kontrol edilebiliyor.

Sistem üzerinden firmaların SMS, e-posta ve sesli arama izinleri tek tek görüntülenebiliyor. İstenmeyen iletiler için verilen onaylar iptal edilerek kaydedildiğinde, ilgili firmaların ticari ileti göndermesi engellenmiş oluyor. Yapılan değişiklikler kısa süre içinde geçerli hale geliyor.

İYS GİRİŞ NASIL YAPILIR, NASIL KULLANILIR?

İletim Yönetim Sistemi’ne e-Devlet üzerinden ya da iys.org.tr adresi aracılığıyla giriş yapılabiliyor. Sisteme girişte “Vatandaş Girişi” seçeneği kullanılarak telefon numarası giriliyor ve SMS ile gelen doğrulama kodu onaylanıyor.

Giriş işleminin ardından kullanıcıların karşısına aydınlatma metni çıkıyor. Bu metnin onaylanmasından sonra ticari ileti göndermeye yetkili firmalar listeleniyor. Kullanıcılar bu ekranda SMS, e-posta ve arama izinlerini ayrı ayrı düzenleyerek kaydedebilirken gerekirse şikayet bildiriminde bulunabiliyor.

İYS NEDİR, NE İŞE YARAR?

İYS, ticari elektronik iletiler için verilen onay ve ret işlemlerinin yönetildiği resmi bir sistemdir. Kullanıcılar bu sistem üzerinden izinlerini kontrol edebilir ve şikayette bulunabilir. İYS’ye giriş ve kullanım tamamen ücretsizdir.

