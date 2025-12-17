Çinli çip üreticisi MetaX'in hisseleri Şanghay Borsası'nda ilk işlem gününde rekor kırdı. Şirketin hisseleri yüzde 750'den fazla değer kazandı.

Çinli çip üreticisi MetaX'in hisseleri Şanghay Borsası'ndaki ilk işlem gününde çarpıcı bir hareketlilik yaşadı.

MetaX hisseleri, Şanghay Borsası'nda teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Star Market endeksinde halka arz fiyatı olan 104,66 yuanın (14,8 dolar) yüzde 569 üzerinde, 700 yuandan (99,4 dolar) işlem görmeye başladı.

Gündüz seansında yükselişini sürdürerek öğle arasında 824,5 yuana ulaşan hisseler, şu ana dek halka arz fiyatını 8'e katladı.

YATIRIMCILARIN İLGİSİ NEDEN?

Analistler, MetaX hisselerine ilginin, yatırımcıların ABD'nin çip sektöründeki kısıtlamalarına karşı Çin'in yapay zeka uygulama ve hizmetlerinde yerli üretim çiplere dayanarak bu teknolojide kendine yeterliliğini artırma iradesine güvenin işareti olduğunu belirtti.

MOORE THREADS DA YÜZDE 425 DEĞER KAZANMIŞTI

Bir başka Çinli çip üreticisi Moore Threads şirketinin 4 Aralık'ta Şanghay Borsası'nda işlem görmeye başlayan hisseleri ilk işlem gününde yüzde 425 değer kazanmıştı.

ABD'li çip üreticisi AMD'nin eski çalışanları tarafından 2020 yılında kurulan Moore Threads, halka arzın başlangıcında 40,1 milyon hisse satarak 4,2 milyar yuan (596,3 milyon dolar) gelir elde etmişti.

Şirket, yapay zeka model eğitimi ve genel amaçlı bilişime yönelik ürettiği grafik işlemci üniteleri (GPU) ile tanınıyor.

