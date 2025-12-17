İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025'in 11 ayında sadece polis bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 63 şahsın tutuklandığını, 7 terör eyleminin de engellendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermediklerini vurgulayan Ali Yerlikaya, bu kararlılığın sahadaki karşılığının rakamlarla ortada olduğunu söyledi.

Yerlikaya 2025 yılının 11 ayında sadece polis bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 63 şahsın tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, 7 terör eyleminin de engellendiğini ifade etti.

Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TERÖRLE MÜCADELE TAVİZSİZ SÜRECEK"

Terörsüz Türkiye ufkunu koruyoruz. Terörle mücadele tavizsiz sürecek.

"273 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"

Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında, 153’ü KOM, 54’ü narkotik, 66’sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu tartışılacak bir konu değildir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Hak ettiği gibi bir karşılık görmelidir. Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

