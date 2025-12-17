Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, hükümetini devirmeye yönelik bir darbe süreci başlatıldığını açıkladı.

Honduras’ta seçim sonuçlarının haftalardır netleşmemesi ülkeyi kriz noktasına taşıdı. Devlet Başkanı Xiomara Castro, hükümetini devirmeye yönelik bir darbe girişimi olduğunu açıkladı.

ESKİ BAŞKAN İDDİASI: ÜLKEYE GİRMEYİ PLANLIYOR

Castro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández’in Honduras’a girmeyi planladığını öne sürdü.

ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla mahkum edilen ve kısa süre önce Başkan Donald Trump tarafından affedilen Hernández’in, seçimlerin galibini ilan etmek için harekete geçtiğini iddia etti.

Castro, “Doğrulanmış istihbarat bilgilerine göre, ABD’de affedilen Juan Orlando Hernández, hükümetime karşı bir darbe süreci içinde ülkeye girmeyi planlıyor”

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Trump'ın affettiği eski Devlet Başkanı Hernandez serbest bırakıldı

SEÇİM SONUÇLARI TARTIŞMALI: SAHTEKARLIK SUÇLAMASI

Honduras’ta 2025 genel seçimlerinin üzerinden iki haftadan fazla zaman geçmesine rağmen sonuçlar kesinleşmedi. Mevcut tabloya göre Ulusal Parti adayı Nasry Asfura’nın 1,3 milyon oyla önde, Liberal Parti adayı Salvador Nasralla’nın ise 43 bin oy farkla geride kaldı.

İktidardaki LIBRE Partisi, sonuçları tanımadığını açıkladı. Ulusal Seçim Konseyi’nin oy sayımını Asfura ve Ulusal Parti lehine manipüle ettiği iddiaları gündeme geldi.

Honduras’ta darbe mi oluyor? Ülke lideri duyurdu

BAŞKAN’DAN HALKA ÇAĞRI: TEGUCİGALPA’DA TOPLANIN

Castro, halkı ve toplumsal örgütleri sokağa çağırdı. Açıklamasında, “Halkın iradesini savunmak, herhangi bir darbe girişimini reddetmek ve yeni bir darbe hazırlandığını dünyaya göstermek için acilen ve barışçıl şekilde Tegucigalpa’da toplanın” sözlerine yer verdi.

HERNÁNDEZ: TAMAMEN ASILSIZ

Eski başkan Juan Orlando Hernández, iddiaları reddetti. Castro’nun açıklamalarını "kaos üretme girişimi" olarak tanımlayan Hernández, kendisinin ya da ailesinin güvenliğine yönelik bir gelişmeden mevcut hükümeti sorumlu tutacağını duyurdu.

ORDU KONUŞTU: DARBE OLMAYACAK

Honduras Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Roosevelt Hernández, darbe iddialarına noktayı koydu. Ordu komutanı, hükümete sadık olduklarını açıkladı.

“Burada darbe olmayacak. Hükümetin istikrarını garanti ediyoruz. Demokratik sürecin 27 Ocak 2026’ya kadar devam etmesini sağlayacağız” sözleriyle ordu adına mesaj verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası