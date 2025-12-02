ABD’de büyük tartışma yaratan af kararı sonuç verdi. 400 ton kokainin ülkeye sokulmasına yardım etmekle suçlanan Honduras’ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, Donald Trump tarafından affedilmesinin ardından cezaevinden çıktı.

ABD’ye yasa dışı yollarla tonlarca uyuşturucu sokulmasını kolaylaştırmakla suçlanan Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, Donald Trump’ın verdiği tartışmalı başkanlık affının ardından ABD cezaevinden serbest bırakıldı.

45 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

2014–2022 yılları arasında Honduras’ı yöneten Hernández, ABD savcıları tarafından yaklaşık 400 ton kokainin ABD'ye girişini organize eden şebekelere yardım etmekle suçlanmış, görevini bıraktıktan kısa süre sonra ABD’ye iade edilmişti.

Yargılama sonucunda 45 yıl hapis cezası almıştı.

AFFIN ZAMANLAMASI SORU İŞARETİ DOĞURDU

Hernández’in affı, Trump yönetiminin aynı dönemde Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik bombardıman emirleri verdiği günlere denk geldi.

HONDURAS SEÇİMLERİNE MÜDAHALE Mİ?

Affın ardından gözler ABD’nin Honduras siyasetine etkisine çevrildi.

Trump, ülkede süren çekişmeli seçimlerde sadece 515 oy farkla önde bulunan sağcı aday Nasry Asfura için açık destek verirken, Honduras yönetimine “sonucu değiştirmeye kalkmaları halinde ağır bedel ödeyecekleri” yönünde bir uyarı yaptı.

Rakip aday Rixi Moncada ise Trump’ın davranışını “açık müdahale” olarak nitelendirdi.

"HİÇ MANTIKLI DEĞİL"

Kongre’deki Demokratlardan sert eleştiriler geldi.

ABD Senatörü Ed Markey, X hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

“Trump, uyuşturucu taşımakla suçlanan tekneleri yasa dışı şekilde havaya uçuruyor ama ABD’ye kokain soktuğu için mahkum edilen bir eski başkanı affediyor. Bu hiçbir mantığa sığmıyor.”

Markey, Trump’ın bölgedeki politikalarının “uyuşturucuyla mücadeleden çok, siyasi hesaplarla ilgili olduğu” görüşünü savundu.

