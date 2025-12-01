ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü (8 Aralık) Venezuela konusunda ABD'nin üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüşecek. Ayrıca Beyaz Saray, Karayipler'de bir uyuşturucu teknesine yönelik tartışmalı ikinci askeri saldırıyı doğruladı ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth’in hayatta kalanların öldürülmesini emrettiği iddiasını reddetti.

ABD ordusunun, Eylül ayında Karayipler’de faaliyet gösteren bir uyuşturucu gemisine yönelik ilk saldırının tüm personeli öldürmediği değerlendirmesinin ardından 2 Eylül’de takip saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Beyaz Saray, Karayipler'de bir uyuşturucu teknesine yönelik tartışmalı ikinci askeri saldırıyı doğruladı ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth’in hayatta kalanların öldürülmesini emrettiği iddiasını reddetti.

Venezuela düğümü çözülüyor mu? Trump üst düzey isimlerle görüşecek

"ÖLÜMCÜL HEDEF ALINABİLİR"

Sözcü Karoline Leavitt, Trump ve Bakan Hegseth’in, başkanlık tarafından "narko-terörist" olarak tanımlanan grupların savaş hukuku çerçevesinde ölümcül hedef alınabileceğini açıkça ifade ettiğini söyledi.

Leavitt, Hegseth’in 2 Eylül’de ABD Özel Harekat Komutanı Amiral Frank Bradley’ye bu tür "kinetik saldırıları" gerçekleştirme yetkisi verdiğini belirtti.

"HUKUKA TAMAMEN UYGUN"

Açıklamaya göre ikinci saldırı, tehdidi tamamen ortadan kaldırmak amacıyla Bradley tarafından gerçekleştirildi ve "yetkisi ile hukuka tamamen uygun" şekilde yapıldı.

Washington Post’un, ABD yönetiminin yalanladığı haberinde ise bir komutanın, Hegseth’in "teknedeki herkesin öldürülmesi" yönündeki talimatına uyum sağlamak için ilk saldırıdan sağ kurtulan iki kişiyi de hedef alarak ikinci bir saldırı emri verdiği iddia edilmişti.

Ayrıca, AFP'den edinilen bilgilere göre Trump, Pazartesi günü (8 Aralık) Venezuela konusunda ABD'nin üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüşecek

Editör:BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası