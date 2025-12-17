Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosluğu, Fransa’ya turistik amaçla gidecek Türk vatandaşlarını muhtemel güvenlik risklerine karşı uyardı.

Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosluğu, Fransa’ya turistik amaçla gidecek Türk vatandaşları için dikkat çeken bir uyarı yayımladı.

PASAPORT FOTOKOPİSİ VE NAKİT UYARISI

X şirketine ait sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan açıklamada, Fransa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarından pasaportlarının fotokopisini yanlarında taşımaları istendi.

Kalabalık alanlarda yankesicilik riskine karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. Üzerlerinde fazla miktarda nakit para bulundurulmaması çağrısı yapıldı.

KREDİ KARTLARI İÇİN ÖZEL ÖNLEM ÇAĞRISI

Başkonsolosluk açıklamasında, ziyaretçilerin kredi kartlarını temassız ödemelere ve çevrim içi alışverişe kapatmalarının güvenlik açısından önem taşıdığına işaret edildi. Bu önlemin muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmesi hedefleniyor.

ACİL DURUMLAR İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Acil bir durum yaşanması halinde Strazburg Başkonsolosluğu ya da Konsolosluk Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi gerektiği bildirildi. Vatandaşların arayabileceği numaralar şöyle paylaşıldı:

"+33 749 29 54 65"

"KÇM: +33 180 14 63 35"

