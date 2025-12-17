Sezon başında Fenerbahçe'de sözleşmesini yenilemeyerek İtalyan ekibi Fiorentina'nın yolunu tutan Edin Dzeko, İtalya'da kabus gibi günler geçiriyor. Dzeko, kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını düşündüğü için yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.

Serie A'da çıktıkları 15 maçın 9'unu kaybeden ve 6'sında berabere kalan, bu sonuçlarla son sıraya demir atan Fiorentina'da fatura, geçtiğimiz sezon süresi dolan ve sözleşmesini uzatmayarak Fenerbahçe'den gelen Edin Dzeko ve ailesine kesildi. Taraftarlar olumsuz performans nedeniyle takım üzerindeki baskıyı artırarak, tehdide varan tepkiler vermeye başladı.

Daha önce Atalanta'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fiorentina'da taraftarın sert tepkisi üzerine Boşnak oyuncu maçının ardından megafonla taraftarları sakinleştirmeye çalışmıştı. Ancak taraftarlar Dzeko'nun elinden megafonu alarak tepkisi artırmıştı. Taraftar tepkilerinin artmasıyla birlikte Dzeko'nun kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu.

Dzeko, kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını düşündüğü için yönetime ayrılmak istediğini bildirdi

YÖNETİME HABER VERDİ

Edin Dzeko, Fiorentina'da kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını düşündüğü için ayrılma kararını yönetime bildirdi. Edin Dzeko için şu an en istekli kulüp Genoa.

Nico Schira'nın haberine göre Genoa, Edin Dzeko hakkında bilgi istedi. Dzeko'nun ocak ayında yeni bir forvet isteyen teknik direktör Daniele De Rossi ile çok iyi bir ilişkisi olduğu hatırlatılırken Bosnalı golcünün Genoa'ya sıcak baktığı ifade edildi.

