Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak için tüm şartları zorladığı Robert Lewandowski'den kötü haber geldi. Deneyimli forvet oyuncusunun kariyerine MLS’de devam etme ihtimali giderek güçleniyor. Chicago Fire, Polonyalı yıldızla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Barcelona ile sözleşmesinin son yılında olan ve Fenerbahçe'ye de yazılan Robert Lewandowski transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Chicago Fire, Robert Lewandowski’nin transferi konusunda oyuncuyla olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. Chicago Fire, Polonya Milli Takımı’nın tüm zamanların en golcü ismi olan Lewandowski’yi gelecek yaz kadrosuna katmak istiyor.

Deneyimli forvet oyuncusunun kariyerine MLS’de devam etme ihtimali giderek güçleniyor

LEWANDOWSKI, KALMAK YA DA ARABİSTAN'A GİTMEK İSTİYOR

BBC Sport’a konuşan kaynaklara göre Lewandowski, MLS’e transfer olmaya sıcak bakıyor ve maaşının bir sorun oluşturması beklenmiyor. Deneyimli golcünün Barcelona’da kalmak ya da Suudi Arabistan Pro Ligi’ne gitmek gibi seçenekleri de bulunuyor ancak MLS de güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Bu sezon 2017’den bu yana ilk kez MLS play-off’larına kalan Chicago Fire, Lewandowski’yi transfer etmeyi planladıkları oyuncuları koydukları “keşif listesi”ine dahil etmiş durumda. Bu uygulama sayesinde ligdeki diğer kulüpler, Fire’a ücret ödemeden oyuncuyla anlaşma sağlayamıyor.

Inter Miami’nin de Lewandowski ile ilgilendiği iddia ediliyor ancak oyuncu bu listede yer aldığı sürece Miami temsilcisinin resmi görüşme yapması mümkün değil. Bu durum, ABD’de kariyerine devam etmesi halinde Chicago Fire’ı bir adım öne çıkarıyor. Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami, bu ay Vancouver’ı yenerek kazandığı ilk MLS Kupası’nın ardından Jordi Alba’nın emekliliğiyle boşalan bir “özel statülü oyuncu” kontenjanına sahip.

Chicago Fire’ın, Lewandowski’yi en az altı aydır öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği belirtiliyor

EŞİ CHICAGO'YU ZİYARET ETMİŞ

Daha önce Neymar ve Kevin De Bruyne’yi de kadrosuna katmak isteyen Chicago Fire’ın, Lewandowski’yi en az altı aydır öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği belirtiliyor. Bu tercihte, Chicago’nun ABD’deki en büyük Polonya topluluklarından birine ev sahipliği yapmasının da etkili olduğu ifade ediliyor. Lewandowski’nin eşi Anna’nın, geçtiğimiz ay ABD’de bulunduğu sırada Chicago’yu ziyaret ettiği öğrenildi.

2022 yılında Bayern Münih’ten Barcelona’ya dört yıllık sözleşmeyle transfer olan Lewandowski, Katalan ekipte 164 maçta 109 gol kaydetti ve iki kez La Liga şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise 17 maçta 8 gol atan Polonyalı yıldızın takımı, La Liga’da en yakın rakibinin 4 puan önünde lider durumda.

