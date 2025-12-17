Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, konuk olduğu programda Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığı zamanlara dair açıklamalarda bulundu. Baki, Galatasaray'ın yıldızları Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo'nun transfer süreçleri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Eski Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, görev süresinden yıllar sonra itiraflarda bulunarak gündeme geldi. Baki, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin ilk olarak Fenerbahçe'ye önerildiğini söyledi. Bunun yanı sıra tecrübeli yönetici, Fenerbahçe'nin eski Portekizli teknik adamı Jorge Jesus'un, Samet Akaydın'ın takıma getirilmesi için yönetimi baskıladığını belirterek, 'Samet'i almazsanız giderim' gibi söylemlerde bulunduğunu söyledi.

"KISA FUTBOLCU SEVMİYOR"

LÜE TV Youtube kanalına katılan Selahattin Baki, Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Samet Akaydin'ın transfer süreci hakkında yıllar sonra bir itirafta bulunarak, bu transferi o dönemin teknik direktörü Jorge Jesus'un çok istediğini açıkladı. Baki, yaptığı açıklamada Jesus'un yönetime karşı baskı yaptığını ve ''Samet'i almazsanız giderim'' şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti. Selahattin Baki ayrıca, deneyimli teknik adamın Lucas Torreira ve Dries Mertens hakkında da "Lucas Torreira ve Dries Mertens bize teklif edildi. Ama Jorge Jesus kısa boylu futbolcu sevmiyor" sözlerini sarf ettiğini söyledi.

Selahattin Baki, Jesus'un yönetime karşı baskı yaptığını ve ''Samet'i almazsanız giderim'' dediğini söyledi

"ICARDI'Yİ BİZ İSTEMEDİK"

Mauro Icardi hakkında da konuşan Baki, "Mauro Icardi ilk ve resmi olarak bize teklif edildi, burası net. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, hayat tarzından dolayı uygun bulmadı. Ona hiçbir teklif yapmadık. Onun avukatını bilgi almak için aradık. Çünkü bize bir teklif yapıldı PSG yetkilisinden, sonra Galatasaray'a gideceğini duyunca avukatına sormak için... Hani bakıyorum bizi kafa kaya çarpıştırmaya mı çalışıyorlar, nedir ne değildir. Avukatını aradık nabız yoklayalım diye. Avukat da bize doğruyu söylemedi. 'O şu anda ailesiyle Miami'ye gitti, daha kararını vermedi' dedi. Dedim ki bu anlaşmış Galatasaray'la. Bir kere avukatını aradık o kadar. Ama bir teklif falan vermedik" ifadelerini kullandı.

Selahattin Baki, "Mauro Icardi ilk ve resmi olarak bize teklif edildi, burası net. Icardi'yi biz istemedik" açıklamasını yaptı

"ZANİOLO'YA RESMİ TEKLİF YAPTIK"

Nicolo Zaniolo'nun da Galatasaray yolcusu olduğu transfer döneminde kendilerine de önerildiğini belirten Baki, "Nicolo Zaniolo bize de önerildi. Resmi teklif de yaptık. Milano'ya tek gittim. Zaniolo'nun avukatı beni aradı. Dedi ki; 'Sen geliyorsun da bu Galatasaray'a gitmek istiyor'. 'Niye Milano'ya gel diyorsun' dedim. Hatta Zaniolo'nun babasıyla telefonda konuştum. Dediler ki, '2 milyon euro fazla verirseniz, biz bu çocuğun kafasını size döndürebiliriz.'

O gün, depremin yaşandığı gündü. Başkan bana dedi ki, 'Selahattin benim içime sinmiyor ya. Buranın farkında değilsin sen dedi. Ben zaten öyle bir parayı da vermem, bir de içime sinmeyen bir şey var burada' dedi. Ertesi gün teklif attık ama -2 milyon euro, kabul etmesinler diye. Ben İstanbul'a gittim Kadıköy'e, o İstanbul'a gitti Florya'ya" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası