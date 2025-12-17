Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe forması altında performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağına dair transfer iddialarıyla gündeme gelen Hollandalı futbolcu için teknik direktör Domenico Tedesco'nun talebi doğrultusunda yönetim nihai kararını verdi.

Fenerbahçe'nin Ocak 2023'te Parma'dan renklerine bağladığı Jayden Oosterwolde'nin, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa ekiplerinin radarına giren 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdiği belirtildi.

Jayden Oosterwolde

TEDESCO'DAN RET

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece Oosterwolde'yi takımda tutacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun savunma kurgusunu bozmak istemediği için bu bölgelerde yaşanacak ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi.

Domenico Tedesco

85 MAÇTA İKİ GOL

Fenerbahçe formasıyla 85 maça çıkan Hollandalı futbolcu, bu karşılaşmalarda iki gol ve bir asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde'nin sarı-lacivertli kulüp ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

