Sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için hazırlıklar sürüyor. Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Barcelona, 6 yıl önce Fransız yıldız için 120 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray yönetiminin, devre arası takviyeleri için belirlediği 4 bölge arasında hücuma yönelik orta saha bulunuyor. Bu bölge için düşünülen önemli isimlerden birinin de Antoine Griezmann olduğu öğrenildi.

OCAK AYI BEKLENİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; sol kanat ve santrafor olarak görev yapan 34 yaşındaki oyuncu için 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde nabız yoklanması bekleniyor.

İspanyol kulübü ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu, 2022 transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı.

Antoine Griezmann

AMERİKA'YA SICAK BAKIYOR

MLS ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kulüplerin de Fransız milli futbolcuyu istediği haberleri dış basında yer aldı. Yıldız oyuncunun özellikle Amerika'ya sıcak baktığı İspanyol basınında gündeme geldi.

26 MAÇTA 7 GOL, BİR ASİST

Bu sezon 26 maçta bin 76 dakika süre bulan Griezmann, 7 gol ve bir asistlik performans sergiledi. Barcelona, Fransa Milli Takımı formasını 134 kez giyen tecrübeli oyuncu için 2019-2020 sezonunda 120 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı.

Barcelona, Temmuz 2019'da 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek, Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmıştı.

