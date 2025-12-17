Bursa’da sabah yürüyüşüne çıkan kadının yaptığı ihbar büyük bir faciayı önledi. İstinat duvarında kayma olduğuna ilişkin yapılan ihbardan 9 saat sonra hem yol hem de duvar büyük gürültüyle çöktü. İhbardan önce güzergahtaki cami ve Kur’an kursunun boşatılması can kaybının önüne geçti. Yıkım sonrası caminin taşıyıcı sütunları zarar gördü, kursun duvarı parçalandı.

Yürüyüşe çıkan kadın, yolda kayma olduğunu fark etti YOLUN KAYDIĞINI İHBAR ETTİ Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen bir olay herkesi şaşırttı. Kültür Mahallesi Köşk Caddesinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan bir kadın, yürüyüş yolu ile bahçeye yapılan istinat duvarında kayma olduğunu fark etti. Nilüfer ilçe müftülüğünü arayarak durumu haber verdi.

Cami ve Kur'an kursu boşaltıldı 31 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ Müftülük ekipleri, Mevlana Cami Dernek Başkanı Hamit Kara ile Kur'an kursundaki yetkililere durumu anlattı. Öğrenciler ve yetkililer dahil yaklaşık 31 kişi tahliye edildi. Cami de ibadete kapatıldı.

Kayan yol trafiğe kapatıldı TRAFİĞE KAPATILDI Olay yerine gelen polis, itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından yolda kayma olduğu tespit edildi, yol trafiğe kapatıldı.

9 saat sonra istinat duvarı ve yürüyüş yolu çöktü 9 SAAT SONRA ÇÖKTÜ Kadının ihbarından 9 saat sonra istinat duvarı ve yürüyüş yolu caminin arka bahçesine ve Kur'an kursu üzerine çöktü. Duvarın ve yolun çökmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Feci olay can kaybı olmadan sonlandı.

Can kaybı yaşanmadı “ALLAH O ABLAMIZDAN RAZI OLSUN” Cami Dernek Başkanı Hamit Kara, yaşananları şöyle anlattı: Vatandaşımız o bilgilendirmeyi yapmasa duvarın ne zaman yıkılacağından haberimiz olmayacaktı ve dolayısıyla bizde tedbir almayacaktık. Allah o ablamızdan razı olsun. Yapılan ihbarla duvarla yolun çökmesi arasında 9 saat 45 dakika var. Bu kadar çabuk yıkılacağını tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralı yada can kaybımız yok.

