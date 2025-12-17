Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir iş yerine yapılan baskın da piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da kaçak parfüm dolum tesisi olarak kullanılan bir depo olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON TL'DEN FAZLA

Depoya baskın yapan ekipler yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 2 bin 200 adet kaçak parfüm ile birlikte 80 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı parfüm esansı ele geçirdi.

Olayın ardından M.D., isimli şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası