Son 4 toplantıda 800 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 46'dan yüzde 38'e çeken Merkez Bankası'nın 2026'da nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Alman Deutsche Bank'tan Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi. Dev banka 2026 için faiz ve enflasyon tahminini paylaştı. İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz indirimlerine temmuz ayında start vermişti. Temmuzda 300 baz puan, eylülde 250 baz puan, ekimde ise 100 baz puan indirim yapan Merkez, yılın son faiz kararını ise 11 Aralık tarihinde açıkladı. Geçtiğimiz hafta faizi 150 baz puan indiren Merkez, politika faizini yüzde 38'e çekti. Böylece son 4 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 800 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Temmuzda yüzde 46 olan faiz, aralıkta yüzde 38'e düştü.

DEUTSCHE BANK'TAN FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 2026'da devam edip etmeyeceği merak edilirken, Alman Deutsche Bank'tan Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi. Cnbc-e yayınında konuşan Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, faiz ve enflasyon tahminlerini açıkladı.

"2026 İÇİN ENFLASYON BEKLENTİMİZ YÜZDE 24"

Onay, iç talebin öngörülenin üzerinde kalmasının fiyat istikrarı sürecini etkilediğine dikkat çekti. "Talep koşullarının tahminlerin üzerinde gelmesi dezenflasyonun hızını düşürdü" diyen Onay, "2026 için enflasyon beklentimiz yüzde 24 civarında" ifadelerini kullandı.

"HER TOPLANTIDA 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Merkez Bankası'nın tahmin güncellemelerine ilişkin beklentilerine ilişkin konuşan Onay, "TCMB tahminleri güncelleme konusunda aceleci davranmayacaktır. İlk raporda TCMB'nin enflasyon tahminlerinde revizyon beklemiyoruz" dedi.

2026'ya ilişkin faiz beklentilerini de paylaşan Onay, "Merkez Bankası'nın 2026'da her toplantıda 100 baz puan faiz indirmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

