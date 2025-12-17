Asgari ücret pazarlığında komisyon krizi devam ediyor. TÜRK-İŞ'ten Bakan Işıkhan'ın "Tüm sendikalarla açık iletişim halindeyiz" sözlerine cevap geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "İlk toplantı öncesi kendilerine neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi." dedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında gözler yarın gerçekleştirilecek ikinci toplantıya çevrildi.

BAKAN IŞIKHAN: SENDİKALARIN GÖRÜŞLERİNİ ALMAK ZORUNDAYIZ

Komisyonun yapısında değişiklik talep eden işçi temsilcisi TÜRK-İŞ ilk toplantıda yer almamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Çünkü sendikalarla görüşüp görüşlerini almak zorundayız, görüşlerini alıp komisyona iletmek zorundayız. Bizim görevimiz bu, mutlaka istişarede bulunacağız" demişti.

Asgari ücret pazarlığında kriz devam ediyor! TÜRK-İŞ'ten Bakan Işıkhan'a cevap

TÜRK-İŞ'TEN BAKAN IŞIKHAN'A CEVAP

Bakan Işıkhan'a TÜRK-İŞ'ten cevap geldi. Cnbc-e'ye konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Bakan Işıkhan'ın taraflarla görüşme üzerine yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

"BİZİMLE KİMSE GÖRÜŞMEDİ"

Ağar, "İlk toplantı öncesi kendilerine neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi." dedi.

TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILACAK MI?

Ağar, komisyon konusunda aynı noktada olduklarını belirtti. Komisyonun yapısının değişmediği sürece toplantılara katılmayacaklarını belirtti. aynı noktada olduklarını, Komisyon toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.

