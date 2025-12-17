Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kuzey Yarımküre'de hızla yayılan ve yedi kez mutasyon geçiren H3N2 influenza virüsünün "K alt sınıfı" nedeniyle birçok ülkede hızlı bir artış yaşandığı konusunda uyardı. Türkiye'de de görüldüğü belirtilen virüs için,uzmanlar, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan risk gruplarını aşı yaptırmaya ve hijyen önlemlerine dikkat etmeye çağırdı.

Sağlık uzmanları, grip mevsiminin normalden erken başlaması ve virüsün artan yayılımı nedeniyle bu kış, son yılların en şiddetli grip salgınının görülebileceği konusunda uyardı. En baskın tür olarak bilinen H3N2 influenza virüsündeki gelişmeler, küresel çapta alarm zillerini çaldırdı.

REKOR SEVİYE UYARISI Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda önemli bir uyarıda bulundu. Küresel grip aktivite seviyelerinin normal aralıkta olmasına rağmen, Ağustos ayından bu yana birçok ülkede H3N2 virüsünün "K alt sınıfı" olarak adlandırılan yeni varyantında hızlı bir artış gözlemlendiğini belirtti. Verilerin hastalık şiddetinde bir artış göstermese de, bu alt sınıf virüslerde önemli bir mutasyona işaret ettiğini vurguladı.

"HASTANELERE GELGİT GİBİ VURACAK" Bu küresel tablonun bir yansıması olarak, İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki yük şimdiden rekor seviyeye ulaştı. Geçen hafta İngiltere'de gripten hastaneye kabul edilen ortalama günlük hasta sayısı, yılın bu dönemi için rekor kırarak bir önceki haftaya göre yüzde 55 keskin bir artışla 2 bin 660'a ulaştı. Uzmanlar, "hoş olmayan" olarak nitelendirilen bu yeni H3N2 virüsünün, hastaneleri "gelgit" gibi vuracağı konusunda uyarıyor.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ: H3N2 NE KADAR TEHLİKELİ? Diğer taraftan, Avrupa'nın bazı ülkelerinde yayılım gösteren ve çok sayıda mutasyon geçirdiği belirtilen H3N2 grip virüsünün, Türkiye'de de vakalara neden olduğu bildirildi. Uzmanlar, bu yılki durumun ciddiyetini artıran üç temel nedenini şu şeklide açıkladı:

Yedi yeni mutasyon: Virüsün geçen yıldan bu yana en az yedi yeni mutasyon geçirerek aşı ve önceki bağışıklığın koruyuculuğunu azaltmış olabilir.

Erken grip döneml başlangıcı: Grip mevsimi bu yıl pek çok ülkede normalden erken başladı.

Düşük bağışıklık: Son yıllarda gribe daha fazla maruz kalan insan sayısı arttı. Özellikle çocuklar arasındaki vakalar daha hızlı arttı.

H3N2 MUTASYONLU VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR? Uzmanlar, H3N2 semptomlarının hızla ortaya çıktığı konusunda uyardı.

H32N virüsünün yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, şiddetli baş ve eklem ağrıları, kuru öksürük, burun akıntısı, kusma veya ishal ile aşırı yorgunluk bulunuyor.

H3N2 VİRÜSÜNE KARŞI KİMLER RİSK ALTINDA? Bilim insanalrı, virüsün neden olduğu komplikasyonlar açısından en yüksek riskli kabul edilen ve hastalığın zatürreye dönüşme veya solunum yetmezliği gelişme ihtimali olan grupları şöyle açıkladı:

65 yaş ve üstü kişiler.

5 yaşından küçük çocuklar (özellikle iki yaşından küçükler).

Hamile kadınlar.

Astım, KOAH gibi kronik akciğer rahatsızlıkları, diyabet, hipertansiyon ve zayıflamış bağışıklık sistemi gibi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler.

H3N2 VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR? Uzmanlar, H3N2'den korunmanın "en etkili" yolunun grip aşısı olduğunu vurguladı. Aşının enfeksiyonu tamamen önlemese bile, ciddi hastalık ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Aşılanmaya uygun olan ve sonbahar aylarında grip geçirmemiş kişilerin "bir an önce" aşılarını yaptırmaları çağrısı yapıldı.

Aşıya ek olarak önerilen önlemler ise şunlar: İyi el hijyeni.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması.

Hasta kişilerle yakın temastan kaçınma.

Hayat alanlarının iyi havalandırılması.

Risk grubundaki bireylerin kalabalık alanlarda maske kullanmaya özen göstermesi.

