1863'te kurulan ve Türkiye'de de satılan Alman giyim devinden kötü bir haber geldi. Gömlek ve bluz üreticisi olan Eterna, iflas başvurusunda bulundu.

Almanya'nın köklü markalarından Eterna, içinde bulunduğu darboğaza daha fazla dayanamadı. Giderlerdeki artış ve pazar payındaki daralma, şirketi yeniden yapılanmaya zorladı. Koronavirüs salgını ile ekonomik sallantıya giren şirket, 2021 yılında girdiği yapılandırma sürecinde toparlayamadı. Dev şirket iflas başvurusu yaptı.

ÇALIŞANLARIN DURUMU NE OLACAK?

Eterna, klasik iflas süreci yerine öz yönetim modelini tercih ediyor. Kayyım atanmadan mahkeme gözetiminde yeniden yapılanmayı kendi yönetmek isteyen şirket, alacaklılarla müzakereye açık. Şirket faaliyetlerini sürdürerek yaklaşık 900 çalışanının büyük bölümünün istihdamını korumak istiyor.

Türkiyede de satılıyor! 162 yıllık giyim devi iflas başvurusu yaptı

ETERNA NEDEN İFLASA SÜRÜKLENDİ?

Sektör analistleri, Eterna’nın yaşadığı krizin münferit olmadığını, durağan mağaza satışlarındaki düşüş, online oyuncuların yükselişi ve ucuz ürün sunan markaların artan baskısının hazır giyim sektöründe yapısal sorunlar oluşturduğunu vurguluyor.

ETERNA İÇİN ŞİMDİ NE OLACAK?

Önümüzdeki haftalarda Eterna’nın atacağı somut adımlar netleşecek. Mağaza kapatmaları, maliyet azaltıcı önlemler ve yeni bir satış-strateji modeli masadaki seçenekler arasında. Uzmanlara göre, markanın güçlü bilinirliği doğru bir yeniden yapılanmayla avantaja çevrilebilirse, Eterna’nın piyasada kalma şansı bulunuyor.

