Bazı basın organlarında İmralı'da Öcalan için villa yapıldığı iddialarına Ceza ve Tevkifevleri'nden yalanlama geldi. Kurum, iddiaların gerçek dışı olduğunu açıklayıp "İmralı Ceza İnfaz Kurumunda villa ya da özel konut inşası veya tahsisi söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

Bugün bazı basın yayın organlarında Öcalan için İmralı'da villa yapıldığı ve inşaatın bitmek üzere olduğuna dair haberler çıktı.

Haberlere Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sözcü gazetesinin bugünkü birinci sayfasında ve gazetenin sosyal medya hesaplarında yer alan, 'İmralı'daki konut bitmek üzere' ve 'Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere' şeklindeki iddialar gerçek dışıdır. İmralı Ceza İnfaz Kurumunda villa ya da özel konut inşası veya tahsisi söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır."

Haberle İlgili Daha Fazlası