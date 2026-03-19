Bursa bayram namazı saati 2026 yılında Ramazan Bayramı sabahına sayılı saatler kala gündemdeki yerini aldı. Açıklanan bayram namazı vakitleriyle birlikte Bursa için belirlenen vakit de netleşti.

BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Bursa’da bayram namazı 20 Mart 2026 Cuma günü sabah saat 07.38’de kılınacak.

Bayram namazı, güneşin doğuşundan kısa bir süre sonra kılındığı için illere göre farklı saatlerde eda ediliyor. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin saatine göre hareket etmeleri önem taşıyor. Bursa’da yaşayanlar için belirlenen saat doğrultusunda camilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA NAMAZDAN ÖNCE NE YAPILIR?

Tatlı (hurma veya şeker) yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak tavsiye edilmiştir.

