2026 Ankara bayram namazı saati netleşti. Ramazan Bayramı sabahı kılınacak namazın saati ve illere göre vakit bilgileri belli oldu. Bayram hazırlıkları tamamlanırken, namaz saatine ilişkin detaylar öne çıkıyor. Ankara için açıklanan bayram namazı vakti araştırılıyo

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Ankara’da bayram namazı 20 Mart 2026 Cuma günü saat 07.23’te kılınacak. Bayram sabahı camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşların namaz saatinden önce camilerde hazır bulunması öneriliyor.

Bayram namazı, güneşin doğuşundan kısa bir süre sonra kılınan ve cemaatle eda edilen önemli ibadetler arasında yer alıyor. Bu nedenle hem vakit hem de hazırlık süreci büyük önem taşıyor. Özellikle büyük şehirlerde camilerde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle erken saatlerde hareket edilmesi tavsiye ediliyor.

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

İşrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir. Cemaatle kılınması gerekir, yalnız kılınmaz.

Haberle İlgili Daha Fazlası