Ramazan Bayramı yarın, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç günlük bayram 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayram sabahı camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşlar İzmir’de bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Peki, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İzmir bayram namazı vakti 2026...

Diyanet tarafından açıklanan vakitler doğrultusunda bayram namazı saatleri illere göre değişiyor. Bayram namazı İzmir’de 07.45'te kılınacak.

Ankara’da 07.23, İstanbul’da 07.39, Çanakkale ve Edirne’de 07.49'da bayram namazları eda edilecek. Doğu illerinde Iğdır 06.38, Ağrı 06.42'de erken saatlerde kılınacak.



BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

Haberle İlgili Daha Fazlası