Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte milyonlarca kişi bayram sabahı camilerde saf tutmaya hazırlanıyor. 20 Mart Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde, bayram namazına yetişemeyenlerin nasıl hareket etmesi gerektiği ise en çok araştırılan konular arasında. Milyonlarca kişi ''Bayram namazına geç kalanlar ne yapmalı?'' sorusuna bayram öncesinde cevap arıyor.

Bayram namazı Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günü sabah saatlerinde eda edilir. İslam alimlerinin belirttiği üzere bayram namazı erkekler için vacip olurken aynı zamanda da cemaatle birlikte kılınması gerekir. Peki, bayram namazına geç kalanlar ne yapmalı?

Bayram namazına geç kalanlar ne yapmalı?

Bayram namazına geç kalanlar diğer namazlardaki gibi, imam selam verince, kalkıp kılamadığı rekâtları tamamlar. İkinci rekâtta yetiştiyse, imam selam verince kalkıp Sübhaneke okur. Sonra, üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır, birinci ve ikincisinde iki yana bırakır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlar. Fatiha ve zamm-ı sûre okur, rükû ve secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar. İkinci rekâta da yetişemediyse, yukarıda bildirildiği gibi birinci rekâtı kılıp kalkar. Fatiha ve zamm-ı sûreden sonra, iki elini üç defa tekbir getirerek kaldırır. Üçüncüde yanlara bırakır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükûa eğilir. Secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN SÖYLENİR? SÖYLEMEK FARZ MIDIR?

Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. (Halebi-yi kebir)

