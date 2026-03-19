Bayram namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram sabahı cemaatle kılınan bayram namazın rekat sayısı, kılınışı ve şartları gündeme geldi. İşte, bayram namazı hakkında bilinenler...

Bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın ilk günü cemaatle eda edilen önemli ibadetler arasında yer alıyor. Kılınış şekli, rekat sayısı ve kurallar dini kaynaklara göre belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanıyor.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekattan oluşur ve cemaatle birlikte kılınır. Bu namaz, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci günü işrak vaktinde eda edilir. Erkekler için vacip kabul edilen bayram namazı, bireysel olarak değil toplu şekilde yerine getirilir.

Bayram namazının şartları, genel olarak cuma namazının şartlarına benzerlik gösterir. Ancak önemli bir fark olarak hutbe, bayram namazında farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

BAYRAM NAMAZINA GEÇ GELEN KİŞİ NE YAPAR?

Diğer namazlardaki gibi, imam selam verince, kalkıp kılamadığı rekatları tamamlar. İkinci rekatta yetiştiyse, imam selam verince kalkıp Sübhaneke okur. Sonra, üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır, birinci ve ikincisinde iki yana bırakır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlar. Fatiha ve zamm-ı sure okur, rüku ve secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar. İkinci rekata da yetişemediyse, yukarıda bildirildiği gibi birinci rekatı kılıp kalkar. Fatiha ve zamm-ı sureden sonra, iki elini üç defa tekbir getirerek kaldırır. Üçüncüde yanlara bırakır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükua eğilir. Secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.

