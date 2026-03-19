Ramazan Bayramı sofralarının vazgeçilmezi tatlılar, "ikramı geri çevirmeyeyim" derken sağlığınızdan edebilir. Uzmanlar uyarıyor: Sadece diyabet hastaları değil, sağlıklı bireyler de şekerli gıdalardan uzak durmalı. İşte şekerin vücudumuzda yaptığı o gizli tahribat!

ZİYNETİ KOCABIYIK’IN HABERİ - Ramazan Bayramı geldi çattı, tatlı telaşı başladı. Ancak misafirlikte ikram edilen o şerbetli tatlılar ve şekerlemeler sandığınız kadar masum olmayabilir. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, bayram ziyaretlerinde artan şeker tüketimine karşı hayati uyarılarda bulundu.

Çelik, "Dünya Sağlık Örgütü, günlük enerjinin maksimum yüzde 5'inin şekerden gelmesini hedefliyor. Bu da 2000 kalorilik bir diyette sadece 1 küçük porsiyon tatlıya denk geliyor," diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

ŞEKERİN VÜCUDUNUZA VERDİĞİ 6 BÜYÜK ZARAR

1. Kalbinizin en büyük düşmanı

Aşırı şeker tüketimi karaciğerde trigliserid (yağ asidi) üretimini artırır. Bu yağlar damar duvarlarında birikerek damar sertliğine ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır. Özellikle karın çevresindeki yağlanma, kalp krizi riskini doğrudan tetikler.

2. İnsülin direnci ve Tip 2 diyabet kapıda

Şeker kana hızla karışarak kan şekerini aniden zıplatır. Bu durum, vücudun insülin cevabını bozarak insülin direncine yol açar. Ailenizde diyabet öyküsü varsa, bu bayram tatlı tabağıyla aranıza mesafe koymanızda fayda var.

3. Karaciğeri yağ içinde bırakıyor

Alkol kullanmayan gençlerde bile görülen karaciğer yağlanmasının bir numaralı suçlusu: Fruktoz şurubu. Hazır paketli ürünlerde ve ağır tatlılarda kullanılan bu şeker, doğrudan karaciğerde işlenir ve fazlası anında yağa dönüşür.

4. Bitmeyen bir kısır döngü: Obezite

Şekerli besinler "boş kalori"dir; yani vitamin ve mineralden fakirdir. Lif içermedikleri için sizi hızla acıktırır ve daha fazla şeker yeme isteği uyandırır. Bu kısır döngü, uzun vadede obeziteye zemin hazırlar.

5. Diş Çürükleri ve Ağız Kokusu

Şeker, ağızdaki pH dengesini bozarak bakterilerin üremesi için mükemmel bir ortam oluşturur. Sadece diş çürüklerine değil, aynı zamanda kronik ağız kokusuna da neden olur. Tatlı sonrası diş fırçalamak hayati önem taşır.

6. Beyinde "ödül" değil "bağımlılık" yapıyor

Şeker, beyindeki ödül merkezinde dopamin salınımını artırır. Tıpkı zararlı maddeler gibi kısa süreli haz verir ve beyin sürekli bu hazzı arar. Şekeri bir "ödül" olarak görmeyi bırakmak, bu bağımlılığı kırmanın ilk adımıdır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik

UZMANINDAN BAYRAM TAVSİYELERİ

İkramları sınırlandırın: Her gittiğiniz yerde tatlı yemek yerine tadımlık tercihler yapın.

Lifli gıdalara yüklenin: Kalp sağlığı için yeşil yapraklı sebzeler ve çiğ kuruyemişleri ihmal etmeyin.

Etiketi okuyun: Paketli ürün alırken içeriğinde "fruktoz şurubu" olup olmadığını kontrol edin.

Su için: Tatlı yeme isteği geldiğinde önce bir büyük bardak su içerek açlık hissinizi sorgulayın.

