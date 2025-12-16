O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programı için geri sayım sürerken, jüri koltuğunda yer alacak isimler ve sahneye çıkması beklenen ünlüler şimdiden merak ediliyor.31 Aralık 2025 tarihinde izleyiciyle buluşması planlanan programın hazırlıkları devam ederken, kulislerde konuşulan detaylar da netleşmeye başladı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümlerinde gelenek olduğu üzere, 2026’da da oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medyada öne çıkan isimler yarışmacı olarak sahne alacak. Programın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı’nın üstlenmesi bekleniyor.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER? Programla ilgili henüz resmi bir jüri açıklaması yapılmazken, Hadise ve Murat Boz’un üri koltuğunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Sürpriz isimler arasında ise oyuncu Gupse Özay’ın yer aldığı iddiaları gündeme geldi.

TAŞACAK BU DENİZ RÜZGARI ESECEK Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taşacak Bu Deniz'in Eleni’si Ava Yaman ve Oruç’u Burak Yörük‘e fenomen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı‘ndan teklif gitmişti. Çekim takvimine göre karar verileceği gündeme gelmişti. Son gelen bilgi Ava Yaman ve Burak Yörük‘ün yarışmaya katılacağı ama ayrı ayrı yarışacağı yönünde… 23 Aralık’ta Maltepe’deki O Ses Türkiye Stüdyoları’nda çekilecek yarışmada Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Mahsun Karaca, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti gibi ünlü isimler de yer alacak.

CİHAN ÜNAL DA SAHNEDE YER ALACAK Bu sezon "Osman Bey" rolüyle "Kuruluş Orhan" dizisiyle setlere dönen Cihan Ünal, yılbaşı gecesi özel bir performansla seyirci karşısına çıkacak. Deneyimli aktör, fenomen program “O Ses Türkiye Yılbaşı”yla seyirci karşısında çıkacak.



